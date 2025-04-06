Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?
Son dönemde Türk Lirası’nın değer kaybı ve finansal işlemlerdeki değişikliklerle birlikte, banka müşterilerini yakından ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan iddialara göre, bankalar 20 bin TL altındaki nakit çekim işlemlerinin yalnızca ATM’lerden yapılmasına karar vermişti.
BANKALAR BİRLİĞİ İDDİALARI YALANLADI
Ancak Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu haberlerle ilgili bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.
TBB tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır” denildi.
Böylece bankacılık işlemleriyle ilgili kamuoyunda oluşan kafa karışıklığı giderilirken, müşterilerin mevcut sistemde olduğu gibi hem şubelerden hem de ATM’lerden nakit çekim yapmaya devam edebileceği vurgulandı.
TBB’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
TBB’den yapılan açıklama şöyle:
Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin
Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir.
Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.