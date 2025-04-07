Uçak Biletlerinde SSSS Yazanlar Yandı: Meğer Bu Anlama Geliyormuş

Havalimanlarında uygulanan güvenlik protokolleri, yolcu ve uçuş güvenliğini sağlamak adına titizlikle yürütülüyor. Ancak biniş kartınızda fark ettiğiniz bazı kodlar, sıradan bir güvenlik taramasının ötesinde bir sürece gireceğinizin habercisi olabilir. Özellikle "SSSS" kodu taşıyan yolcular, bu konuda biraz daha dikkatli olmalı.

UÇAK BİLETLERİNDE SSSS KODU NE DEMEK?

Uçak biletlerinde yer alan "SSSS", İngilizce'de "Secondary Security Screening Selection" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesiyle "İkincil Güvenlik Tarama Seçimi" anlamına gelir. Bu kod, ilgili yolcunun daha detaylı ve kapsamlı bir güvenlik kontrolünden geçeceğini gösterir.

EKSTRA KONTROL VE SORGULAMA YAPILIR

Eğer uçuş öncesi biniş kartınızda bu dört harfi görüyorsanız, standart güvenlik kontrolünün dışında ekstra kontrollerle karşılaşmanız olasıdır. Bu süreç, genellikle daha detaylı bagaj taraması, vücut tarayıcılarıyla yapılan kontroller ve bazı durumlarda kısa süreli sorgulamalarla tamamlanabilir.

NEDEN SSSS KODU VERİLİR?

Bu kod rastgele olarak verilebildiği gibi, bazı durumlarda uçuş geçmişiniz, ödeme yöntemi, bilet tipi ya da varış noktanız gibi faktörler de belirleyici olabilir. Özellikle belirli ülkelerden gelen veya güvenlik açısından riskli kabul edilen destinasyonlara seyahat eden yolcular, bu taramalara daha sık tabi tutulabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi