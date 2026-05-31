Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya girilirken yurt genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Trakya başta olmak üzere Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların etkili olması bekleniyor.

TRAKYA VE KARADENİZ’E SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin yayımladığı son rapora göre Trakya bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde de öğleden sonra yağış geçişleri bekleniyor.

Yetkililer, ani yağışlarla birlikte oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde rüzgârın güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra Trakya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

EGE

Ege Bölgesi’nde havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Akdeniz’de genel olarak açık hava etkili olacak. Ancak Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde öğleden sonra yerel yağışlar görülebilecek.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Sinop dışında bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede özellikle iç ve yüksek kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin doğusunda ise kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi