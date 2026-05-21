İstanbul Havalimanı'nda Keşkekten Baklavaya Gurme Yolculuk

İstanbul Havalimanı, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında dünya genelinden gelen yolcuları Anadolu'nun eşsiz lezzetleriyle buluşturuyor. İGA Lounge alanında "Bir Sofrada Miras" temasıyla başlatılan özel tadım etkinliklerinde, keşkekten baklavaya kadar birçok geleneksel Türk lezzeti ikram ediliyor.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yer alan İGA Lounge'da, Türk Mutfağı Haftası kutlamaları çerçevesinde hazırlanan geleneksel Anadolu lezzetleri uluslararası yolcuların beğenisine sunulmaya başlandı.

'BİR SOFRADA MİRAS'

Havalimanı işletmecisi İGA bünyesinde, terminal içi yeme-içme alanlarında operasyon yürüten TUM Yönetim Kiralama ve İşletme Hizmetleri A.Ş. ile TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup iş birliğinde organize edilen etkinlik gurme bir şölene dönüştü. "Bir Sofrada Miras" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yabancı turistlerin Türk kültürünü doğrudan deneyimlemesi hedefleniyor.

KEŞKEKTEN BAKLAVAYA ZENGİN MENÜ

Etkinlik alanında kurulan özel tadım standında misafir edilen yolculara, Türk mutfağının asırlık reçetelerini ve kültürel zenginliğini yansıtan, geleneksel keşkek, el açması içli köfte, Hatay usulü humus, zeytinyağlı yaprak sarma, fıstıklı Türk baklavası, geleneksel tahin helvası gibi seçkin Anadolu lezzetlerinden oluşan özel sunumlar yapılıyor.

SON GÜN 27 MAYIS

İstanbul Havalimanı'nı kullanan binlerce transit ve doğrudan uçuş yolcusuna Türk misafirperverliğini ve mutfak mirasını aşılamayı amaçlayan etkinlik, 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

