Kafelerde Yeni Dönem: Bir Kahve Alıp Tüm Gün Oturana Kurallar Geliyor

Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, kafe kültürünü de kökten değiştirdi. Özellikle büyükşehirlerde birçok kişi bilgisayarıyla birlikte kafelere akın ederken, işletmeler ise artan maliyetler nedeniyle yeni önlemler almaya başladı. İstanbul’daki birçok kafe artık laptop kullanımına sınırlama getiriyor, süreli Wi-Fi sistemi uyguluyor ve prizleri kapatma yoluna gidiyor.

İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi yoğun bölgelerinde faaliyet gösteren kafeler, sabahın erken saatlerinden itibaren bilgisayarıyla gelen öğrenciler ve beyaz yakalı çalışanlarla dolup taşıyor. Ancak işletmecilere göre gün boyu tek siparişle masa işgal edilmesi, ciddi gelir kaybına yol açıyor.

KAFELERDE MASA KRİZİ BÜYÜYOR

Artan kira, enerji ve personel giderleri nedeniyle zor günler geçiren işletmeler, masa devir hızının düşmesiyle birlikte çözümü çeşitli kısıtlamalarda bulmaya başladı. Bazı kafeler hafta sonları laptop kullanımını tamamen yasaklarken, bazıları ise oturum süresine sınır getiriyor.

İstanbul merkezli bir kahve zincirinin bölge yöneticilerinden Hakan Ateş, eski düzende bir masanın gün içinde birçok farklı müşteri ağırladığını ancak artık bunun değiştiğini söyledi.

Ateş, sabah saatlerinde tek kahve siparişi verip akşama kadar çalışan müşterilerin hem elektrik tüketimini artırdığını hem de yeni müşteri girişini engellediğini belirterek işletmelerin bu nedenle Wi-Fi süre sınırı ve priz kapatma gibi uygulamalara yöneldiğini ifade etti.

PRİZLER KAPATILIYOR, Wİ-Fİ SÜRESİ SINIRLANIYOR

Bazı işletmelerde sipariş fişine süreli internet şifresi basılıyor. Süresi dolan kullanıcıların bağlantısı sistem tarafından otomatik olarak kesiliyor. Öte yandan birçok kafede masaların altındaki prizler kapatılırken, bazı mekânlar ise ücretli şarj alanı sistemine geçti.

Yoğun saatlerde masa işgalinin önüne geçmek isteyen işletmeler, belirli süre sonunda yeni sipariş zorunluluğu da getiriyor. Bazı kafelerde müşterilerden her iki saatte bir yeni sipariş vermeleri talep ediliyor.

FOTOĞRAF ÇEKİP ÇIKANLAR DA ŞİKAYET KONUSU

İşletmecilerin şikâyet ettiği tek grup laptop kullanıcıları değil. Sosyal medya için mekâna gelip hiçbir sipariş vermeden uzun süre fotoğraf ve video çeken kişilerin de esnafı zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Kafe sahipleri, özellikle dekoratif alanlarda saatlerce çekim yapıp ardından mekândan ayrılan kişilerin masa yoğunluğunu artırdığını ve müşteri sirkülasyonunu olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

'KAFEDE ÇALIŞMAK LÜKS DEĞİL MECBURİYET'

Uzaktan çalışanlar ise kafeleri keyfi değil, zorunlu bir çalışma alanı olarak görüyor. Yaklaşık üç yıldır evden çalışan arayüz tasarımcısı Burak Tan, evde çalışmanın hem psikolojik hem ekonomik açıdan zorlayıcı olduğunu söyledi. Tan, gün boyu evde kalmanın motivasyonu düşürdüğünü belirterek kafelerin kendileri için sosyalleşme ve verimli çalışma alanına dönüştüğünü ifade etti. Ortak çalışma ofislerinin yüksek ücretli olduğunu söyleyen Tan, laptop kullanıcılarının tamamen dışlanması yerine özel alanlar oluşturulmasının daha doğru bir çözüm olacağını savundu.

KAFELERDE YENİ DÖNEM

Uzaktan çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla birlikte kafeler artık sadece sosyalleşme alanı değil, aynı zamanda geçici ofislere dönüşmüş durumda. Ancak işletmeler artan maliyetler nedeniyle bu düzeni sürdürülebilir bulmuyor. Önümüzdeki süreçte laptop kullanımına yönelik yeni kuralların daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi