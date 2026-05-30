Eber Gölü Allı Turnaların Gelişiyle Şenlendi

Afyonkarahisar’ın biyoçeşitlilik harikası Eber Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte adeta küllerinden doğdu. Göçmen kuşların uğrak noktası olan gölde gerçekleştirilen drone çekimlerinde, allı turnalar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından ve kuş cennetlerinden biri olan Eber Gölü, bahar mevsiminin gelişiyle doğaseverleri mest eden büyüleyici bir görünüme büründü. Uçsuz bucaksız kamışlıkları ve zengin su altı yaşamıyla bilinen göl, göç rotası üzerindeki en nadide misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bölgede yapılan drone çekimleri, saklı cennet Eber Gölü'nün doğal yaşam alanlarını tüm berraklığıyla gözler önüne serdi. Görsel şölenin başrolü ise sığ sularda tek başına beslenen zarif bir allı turna oldu.

EKOLOJİK ZENGİNLİĞİN EN NET KANITI

Doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları her yıl kendine çeken gölde, allı turnaların varlığı kritik bir öneme sahip. Çevre uzmanları, bu zarif kuşların bölgeyi seçmesinin göldeki ekolojik zenginliğin ve doğal habitatın korunmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.

BÖLGE TURİZMİ İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Yerel çevre sakinleri ve doğaseverler ise Eber Gölü'nün bu dönemde kartpostallık görüntüler sunduğunu belirterek, saklı kalan bu güzelliklerin drone teknolojisi sayesinde geniş kitlelere ulaştırılmasının bölge turizmi ve tanıtımı için büyük bir kazanç olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: İHA

