Denizli'de Yolcu Otobüsü Yandı! 1'i Bebek 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 33 Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdin (50) idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

8 CAN KAYBI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ölen 1'i bebek 8 kişinin kimliği belli oldu. Kazada ölenlerin otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen oldukları belirlendi. Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

