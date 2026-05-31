Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap Ortaya Çıktı! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar

Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ilk 4 aylık enflasyon verileri sonrası zam oranları büyük ölçüde netleşirken, kesin rakamların ortaya çıkması için mayıs ve haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı.

MAYIS ENFLASYONU 5 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Açıklanacak mayıs ve haziran verileriyle birlikte emekli ve memurların alacağı kesin zam oranı da belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 18,58 BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran beklentisi ise yüzde 1,52 oldu. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının en az yüzde 18,58 olması bekleniyor.

4 aylık verilere göre 20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 22 bin 928 TL’ye yükselirken, 25 bin TL maaş alan emeklinin aylığı yaklaşık 28 bin 660 TL’ye çıkacak. 30 bin TL alan emeklinin maaşı ise 34 bin 392 TL seviyesine ulaşacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. TCMB beklentilerine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,83 olması beklenirken, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik artışla birlikte toplam zam oranının yüzde 14,31’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞ HESABI

Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL

yüzde 10,51: 71.167 TL

yüzde 14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL

yüzde 10,51: 104.305 TL

yüzde 14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL

yüzde 10,51: 106.324 TL

yüzde 14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL

yüzde 10,51: 73.899 TL

yüzde 14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL

yüzde 10,51: 84.711 TL

yüzde 14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL

yüzde 10,51: 89.756 TL

yüzde 14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL

yüzde 10,51: 81.079 TL

yüzde 14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL

yüzde 10,51: 100.088 TL

yüzde 14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL

yüzde 10,51: 90.196 TL

yüzde 14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL

yüzde 10,51: 98.592 TL

yüzde 14,23: 101.924 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL

yüzde 10,51: 99.459 TL

yüzde 14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL

yüzde 10,51: 82.628 TL

yüzde 14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL

yüzde 10,51: 149.289 TL

yüzde 14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL

yüzde 10,51: 166.234 TL

yüzde 14,23: 171.829 TL

Kaynak: Haber Merkezi