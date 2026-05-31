Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti'

İstanbul’da 4 yıl önce balkondan düşerek ağır yaralanan ve aylarca komada kalan Burçak Şişman’ın bilinci açıldıktan sonra verdiği ifade, olayın seyrini değiştirdi. Genç kadın, eşi Adem Şişman’ın kendisini balkondan ittiğini öne sürerken dosyaya giren bilirkişi raporundaki detaylar dikkat çekti.

'CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEYİP SIRTIMDAN İTEKLEDİ'

Burçak Şişman, eşi Adem Şişman'ın (46) uyuşturucu kullandığını ve kendisine sürekli baskı yaptığını öne sürdü. Olay gününü anlatan Şişman, "Aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp 'Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" diyerek eşinden şikâyetçi oldu.

DİKKAT ÇEKEN BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosyaya giren bilirkişi raporu, mağdurun ifadesini destekler nitelikte bulgular içeriyor. Raporda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde tespit edilen lezyonların, düşme esnasında ağaca veya başka bir cisme "tutunma amaçlı" oluştuğu, bu durumun literatürde cinayet orijinli olaylarda daha sık görüldüğü belirtildi. Ayrıca genç kadının düşerken ağaç dallarına çarpmasının hızı yavaşlattığı ancak vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu kaydedildi.

EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan ve serbest bırakılan Adem Şişman ise savunmasında eşini aşağı ittiği iddiasını kesin bir dille reddetti. Eşinin ailesinin evliliklerine en başından beri karşı olduğunu savunan Şişman, "Eşim miras konusunda ailesinden baskı görüyordu, bu yüzden psikolojisi bozuldu. Olay günü çocuktan ses geldi diyerek sofradan kalktı, sonra aşağı düştüğünü gördüm. Ailesinin baskısıyla bana bu iftirayı atıyor" dedi. Adem Şişman (46) hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: Sabah