Meteoroloji Alarm Verdi: Fırtına ve Sağanak Geliyor! Rüzgar 70 Km Hızla Esecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde yükselirken, iç ve doğu kesimlerde düşüş gösterecek. Batıda sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken, iç ve doğu illerinde 2 ila 4 derecelik azalma öngörülüyor. Yurt genelinde ise çok bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı iç kesimlerde etkili olması bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar formuna dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Samsun ve Sinop için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayları görülebileceği bildirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riskinin sürdüğü vurgulandı.

GÜNEYDOĞU’DA TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiği, bu durumun görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe yol açabileceği ifade edildi. Yetkililer, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu

Ege: Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz: Doğu kesimlerde sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur; Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar

İç Anadolu: Kuzey kesimlerde yağış; yükseklerde kar ihtimali

Batı Karadeniz: Yağmur ve karla karışık yağmur, kıyılarda kuvvetli rüzgar

Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyılarda sağanak, yükseklerde kar; Artvin ve Rize’de kuvvetli yağış

Doğu Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar, buzlanma ve çığ riski

Güneydoğu Anadolu: Sağanak yağış ve toz taşınımı

Kaynak: Haber Merkezi