Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze Dahil 21 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun olduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara arasında; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun da olduğu öğrenilmişti.

Ünlülerin de bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 KİŞİ

1. Hakan TUNÇELLİ

2. Sırrı Murat DALKILIÇ

3. Rıza Kaan TANGÖZE

4. Murat CEVAHİROĞLU

5. Barış TALAY

6. Hakan KAKIZ

7. Kemal DOĞULU

8. Murat ÖZTÜRK

9. Murathan KURT

10. Nailcan KURT

11. Alihan TAŞKIN

12. Tolga SEZGİN

13. Ramazan BAYAR

14. Aygün AYDIN

15. Buse Görkem NARCI

16. İsmail HACIOĞLU

17. Furkan Koçan

18. Tolga Kulakçı

19. Adem Kılıçcı

Kaynak: Haber Merkezi

