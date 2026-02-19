Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze Dahil 21 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun olduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara arasında; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun da olduğu öğrenilmişti.
Ünlülerin de bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 KİŞİ
1. Hakan TUNÇELLİ
2. Sırrı Murat DALKILIÇ
3. Rıza Kaan TANGÖZE
4. Murat CEVAHİROĞLU
5. Barış TALAY
6. Hakan KAKIZ
7. Kemal DOĞULU
8. Murat ÖZTÜRK
9. Murathan KURT
10. Nailcan KURT
11. Alihan TAŞKIN
12. Tolga SEZGİN
13. Ramazan BAYAR
14. Aygün AYDIN
15. Buse Görkem NARCI
16. İsmail HACIOĞLU
17. Furkan Koçan
18. Tolga Kulakçı
19. Adem Kılıçcı
