Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler

Adana'da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod uyarısı yaptığı kentte dün fırtına ve sağanak etkili oldu. Kentte pek çok caddeyi su basarken, ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü de fırtınanın etkisiyle sallanmaya başladı.

Durumu fark eden bir öğrenci, arkadaşlarını da çağırarak büstün yanına gitti. 4 öğrenci, düşmek üzere olan büstü elleriyle tutarak fırtına bitene kadar korudu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

