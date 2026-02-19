Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon: 9'u Polis, 17 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul'da suç örgütlerine bilgi sızdıran 9'u polis, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon: 9'u Polis, 17 Kişiye Gözaltı Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;

Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç / aranma araç / yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda onyedi şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Manisa'da Toprak Kayması: İstanbul-İzmir Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı Manisa'da Toprak Kayması! İstanbul-İzmir Otoyolu Kapatıldı
Muğla'daki Baba Oğul Cinayetinde Korkunç İddia! Azmettirici Şoke Etti Muğla'daki Baba Oğul Cinayetinde Korkunç İddia! Azmettirici Şoke Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş! Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş!
Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon: 9'u Polis, 17 Kişiye Gözaltı Kararı Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon
Manisa'da Toprak Kayması: İstanbul-İzmir Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı Manisa'da Toprak Kayması! İstanbul-İzmir Otoyolu Kapatıldı
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü