Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş!

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalarla yeniden gündem olan çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'e ilişkin dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. ABD merkezli Drop Site News haber sitesinin iddiasına göre, ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı e-posta yazışmaları, Epstein'in New York ziyaretlerinde konakladığı apartmana İsrail hükümeti tarafından güvenlik sistemleri yerleştirildiğini ortaya koydu.

İSRAİL BAŞBAKANININ UĞRAK YERİ

Sitede yer alan haberde, güvenlik ekipmanlarının 2016 başlarında Manhattan 66. Sokak'taki 301 numaralı binaya kurulmaya başlandığı ifade edildi. Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sıkça kullandığı apartmanla ilgili Bakanlık belgelerinde, Epstein'ın kurulumu bizzat onayladığı ve çalışanlarıyla İsrail güvenlik yetkilileri arasında toplantılar düzenlenmesine izin verdiği aktarıldı.

İKİ YILLIK ÇALIŞMA

E-posta içeriklerinde, Ehud Barak'ın ikamet ettiği dairedeki güvenlik çalışmalarının en az iki yıl devam ettiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği yetkililerinin, güvenlik konularında Epstein'ın personeliyle düzenli olarak yazıştığı bilgisine yer verildi.

Binadaki dairelerin sık sık Epstein'ın bağlantıda olduğu kişilere kiralandığı ve reşit olmayan mankenlerin barındırılması için kullanıldığı da öne sürüldü.

İLİŞKİLERİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Epstein'ın 2019'da Manhattan'daki hapishanede intihar ettiğinin iddia edilmesinin ardından, Ehud Barak'ın milyarder iş insanıyla birkaç kez görüştüğü basına yansımıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise o dönemde, Epstein'ın, rakibi Barak ile yakın ilişkisinin onun İsrail ile olan bağlarını güçlendirmekten ziyade zayıflattığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA