Markete Kayak Yaparak Gitti

Rize’de amatör kayak sporcusu Yasin Çapoğlu, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek kayak takımlarıyla markete gitti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Markete Kayak Yaparak Gitti

Rize'de amatör kayak sporcusu Yasin Çapoğlu, yoğun kar yağışı sonrası kayak takımlarıyla markete giderek farklı bir deneyim yaşadı. Alışveriş için yola çıkan Çapoğlu, kayak yaparak gittiği marketten ihtiyaçlarını aldı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MARKETE KAYAK YAPARAK GİTTİ

Hafta sonu tatili için Ortapazar köyüne giden Çapoğlu, yoğun kar yağışıyla karşılaşınca alışverişini farklı bir şekilde gerçekleştirmeye karar verdi. Arazi aracıyla ulaştığı köyde kayak takımlarını yanına alan sporcu, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki markete kayak yaparak gitmeyi tercih etti. Yamaçtan kayarak markete ulaşan Çapoğlu’nun bu anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaşadığı deneyimi unutulmaz olarak nitelendiren Çapoğlu, “Yoğun kar yağışını fırsata çevirmek istedik. Araç yerine kayakla markete gitmek eğlenceli bir fikir gibi geldi. O anı kaydeden arkadaşlarımız sayesinde güzel bir anımız oldu. Bu anı bizim için keyifli bir hatıraya dönüştü” dedi.

Kaynak: DHA

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