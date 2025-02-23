Sivas'ta Doğaya Yabani Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Sivas'ta yoğun hava muhalefeti sonrası yabani hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ta Doğaya Yabani Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Sivas'ta yabani hayvanların zorlu kış şartlarında aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindekiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılarak yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamada, havaların soğuması ile yaban hayvanlarının beslenme sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

SİVAS VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, Sivas'ın son günlerde en soğuk günlerini yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ama hissedilen sıcaklık sıfırın altında 13 derece civarında. Tabii bu olumsuz hava koşullarından en çok yaban hayatı etkileniyor. Doğal hayatta yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu nedenle zaman zaman şehre inebiliyorlar. Bu doğrultuda hem onlara yiyecek temin etmek hem de şehir merkezine inmelerini engellemek için bir çalışma başlattık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ile il genelinde yürüttüğümüz bu çalışmayla yaklaşık 12 ton yem ve yonca balyasını doğaya bıraktık. Amacımız, doğada yaşayan hayvanlarımızı korumak ve ilimizin önemli bir zenginliği olan yaban hayatını daha da güçlendirmek. Bu anlamda çalışmayı yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

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Kaynak: AA

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