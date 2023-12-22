Manisa'da yok satıyor, 1 tanesi bile hastalıklara karşı koruyor: Kilosu 25 TL!

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarlarında yerini alan şifa kaynağı muşmula vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kasım ayı sonlarında hasat edilen muşmula meyvesi yumuşaması için depolarda bekletilmesinin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

"KİLOSU 25 TL"

Muşmula meyvesini satarak geçimini sağlayan ve İHA'ya konuşan Mehmet Candan, "Dalından toplayıp, yumuşaması için depolara koyduğumuz muşmulalar, yaklaşık 15-20 günde olgunlaşıyor. Olgunlaşanları seçip pazara getiriyoruz. Bu meyveyi bilenler hemen alıyor, bilmeyen de çok, ama tadını alan her hafta soruyor. Ocak ayı ortalarına kadar satışlar olur. Kilosu 20-25 TL arasında değişiyor. Atalarımız bize 'Bin derde bin deva bir meyve' derlerdi" ifadelerini kullandı.

MUŞMULA

Muşmula, Türkiye'de yaygın olarak tüketilen bir meyvedir. A, C, E vitaminleri ve potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller açısından zengindir.

Muşmulanın faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Muşmulanın içeriğindeki vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle soğuk kış aylarında muşmula tüketmek, hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini düzenler: Muşmulanın içeriğindeki lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, kabızlık gibi sindirim problemleri yaşayan kişiler için muşmula tüketmek faydalı olabilir,

- Kan şekerini dengeler: Muşmulanın düşük glisemik indeksi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, diyabet hastaları için muşmula tüketmek faydalı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Muşmula, düşük kalorili bir meyvedir. Bu nedenle, kilo vermeye çalışan kişiler için muşmula tüketmek faydalı olabilir,

- Kalp sağlığını korur: Muşmulanın içeriğindeki antioksidanlar, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu nedenle, kalp hastalığı riski olan kişiler için muşmula tüketmek faydalı olabilir,

- Cildin sağlığını korur: Muşmulanın içeriğindeki C vitamini, cildin sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu nedenle, cilt sağlığını önemseyen kişiler için muşmula tüketmek faydalı olabilir.

Muşmula, çiğ olarak, reçel, marmelat, komposto, hoşaf, şurup gibi çeşitli şekillerde tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem