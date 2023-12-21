100 yaşındakiler severek tüketiyor: Ömrü uzatan sebzenin hasadı başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda başlayan pırasa hasadı devam ediyor. Çiftçiler pırasada verimin iyi olduğunu fakat pazar sıkıntısından dolayı ürünlerini satmakta zorlandıklarını söylediler.

NEDEN PIRASA TÜKETİLMELİDİR?

Pırasa, sofralarımızda sıkça tükettiğimiz ve sağlığımız için oldukça faydalı bir sebzedir. İçerdiği vitamin, mineral ve liflerle besleyici bir sebze olan pırasanın tüketilmesi birçok açıdan önemlidir. Peki, neden pırasa tüketilmeli? İşte pırasanın sağlığımız için faydaları:

1. Sindirim Sistemi Sağlığı: Pırasa, lif bakımından zengin bir sebzedir. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

2. Bağışıklık Sistemi Desteği: Pırasa, içerdiği C vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Bu sayede vücudun hastalıklara karşı direnci artar.

3. Göz Sağlığı: A vitamini bakımından zengin olan pırasa, göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Özellikle yaşa bağlı görme kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

4. Kilo Kontrolü: Düşük kalorili ve lifli yapısıyla pırasa, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Tokluk hissi verirken, vücuda düşük miktarda kalori alımı sağlar.

5. Antioksidan Etki: Pırasa, antioksidan özelliklere sahip olan bir sebzedir. Bu özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin korunmasına yardımcı olur.

Pırasanın bu faydaları göz önüne alındığında, düzenli olarak tüketilmesi sağlık açısından oldukça önemlidir. Salatalarda, yemeklerde veya çorbalarınızda kullanarak pırasanın faydalarından maksimum düzeyde yararlanabilirsiniz. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak için sofralarınızda pırasaya yer vermenizi öneririm.