Almanya işçi alımı! En çok işi aranan sektörler belli oldu

Almanya'da birçok sektörde işçi arayışı bulunmaktadır. Özellikle inşaat, sağlık, mühendislik, teknoloji ve turizm sektörlerinde büyük bir ihtiyaç söz konusudur. Almanya'nın ekonomik büyümesi ve iş gücü piyasasındaki talepleri doğrultusunda, yılda 778 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir.

Bu sektörlerde çalışacak olan işçilere sunulan maaşlar da oldukça caziptir. Almanya'da çalışan bir işçinin yıllık geliri 50 bin euroyu bulabilmektedir. Bu durum hem ekonomik açıdan avantajlı bir durum hem de işçiler için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır.

Almanya'nın Türkiye'den işçi talebi de dikkat çekicidir. Özellikle garsonluk gibi hizmet sektörlerinde Türkiye'den eleman getirilmeye çalışılmaktadır. Almanya'nın bu talebi, Türk işçiler için önemli bir fırsat sunuyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

Tıp doktorları, hemşire ya da sağlık alanında araştırma yapanlar ve diğer sağlık personeli. Bunların yıllık ortalama brüt geliri en az 30 bin Euro. Yeni doktorların ise 50 bini aşıyor. Uzman doktorlarda rakamlar daha da yükseliyor.

MÜHENDİSLİKLER:

Makine mühendisliği, sanayi- kontrol mühendisliği, elektrik mühendisliğinde da büyük açık var. Dil bilen Türk mühendisler, uygun iş daveti aldığında gelip çalışabilecek. Yeni başlayanların yıllık ortalama brüt geliri 50 bin Euro.

IT'CİLER, YAZILIMCILAR:

Bilgisayar programcıları, yazılımcılar, bu alandaki uzmanlar çok aranıyor. Yazılım geliştiricileri ve bilgisayar mühendisleri de çalışma izni alabiliyor. Yeni işe girenlerin yıllık brüt geliri ortalama 50 bin Euro.

EKONOMİSTLER, İŞLETMECİLER:

Bu yıla kadar pek talep edilmeyen ekonomistler, işletmeciler de artık büyük rağbet görmeye başladı. Bunun nedeni, corona döneminde iş hayatında boşalan yerler, oluşan dengesizlikler. İşe yeni başlayanların yıllık ortalama geliri 45 ile 50 bin Euro arasında.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ:

Hemen her alanda müşteri temsilcileri, danışmanlar, çeşitli hesap yöneticileri aranıyor. Ayrıca, çeşitli fabrikalarda üretim yardımcıları, yani kalfalara da ihtiyaç var. Yıllık brüt gelirleri 50 bin Euro'ya yakın.

KAYNAKÇI, KALORİFERCİ, DEMİRCİ:

İnşaat sektöründe de uzmanlara ihtiyaç var. Kaynakçı, su tesisatçısı, kaloriferci, demirci ustaları kolay vizeyle gelebilecek. Kendi işini yapanlar daha çok kazansa da, yıllık brüt gelirleri 40 bin Euro'ya yakın.

NAKLİYE VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ:

Almanya, ülke içinde nakliye ve lojistik sektöründeki işçi açığını da dolduramıyor. Bu alanda Türk firmaları, kendi işçileri ile sektöre girebilir. Yapılacak işin büyüklüğüne göre kazanç da değişiyor ama yılda 30 bin Euro ortalama gelir mümkün.

HAVACILIK, MEDYA, HİZMET SEKTÖRÜ

: Medyada iş bulan gelebilecek. Havacılık sektöründe gelişmiş- uzman personele ihtiyaç büyük. Bu iki alanda yıllık 50 ile 100 bin Euro kazanmak mümkün. Ayrıca hizmet sektöründe de sıkıntılar yaşanıyor. Turizmciler, Türk restoranları, Alman lokantaları çalışacak eleman bulamıyor. Türkiye'den garson getirmek için aylardır bekleyenler var. Garsonların yıllık geliri en az 30 bin Euro.

HAVAALANI ÇALIŞANLARI:

Havaalanlarında da nitelikli personel aranıyor. Almanca ya da İngilizce bilenler tercih edilecek. Corona döneminde gelen Türkler’in bir çoğu uyum sağlayamayıp döndü. Bu nedenle, eğitimini tamamlamış ve uluslararası alanlarda tecrübeli olanlar tercih edilecek.

Kaynak: Sözcü Gazetesi