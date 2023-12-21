Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar!

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. Dizi ilk iki bölümüyle fırtına gibi esti. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar sızdı

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun yeni bölümünde yaşanacaklar belli oldu.

Dizidoktoru.com'un aktardığı habere göre; Dizide Filiz ve Karsu yıllar sonra Cennet Sitesi'nde karşılaşır. Karsu'nun annesinin yanına taşınmaktan başka bir çaresi yoktur, Filiz onu bir süreliğine de olsa birlikte yaşamak için ikna edecektir.

Karısının dönmeyeceğini anlamaya başlayan Reha da İstanbul'a gidip Karsu'yu dönmesi için ikna etmeye çalışır. Karsu bir yandan çocukların derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalışır.

YENİ AŞK BAŞLIYOR

Karsu, Filiz'in kiracısı Atilla ile tatsız bir biçimde tanışır ama ikili iyi arkadaş olacaklardır. Diğer taraftan Atilla sitede göründüğünden çok farklı bir biçimde bir mekânı basar.

BOŞUNA DİZİYE DAHİL OLMAMIŞTI

Gazeteci Sadık Şimşek'in iddiasına göre; Sandık Kokusu dizisinde Özge Özpirinçci'nin can verdiği Karsu karakteriyle Metin Akdülger'ün can verdiği Atilla aşk yaşamaya başlayacak.

Metin Akdülger son olarak Kulüp dizisinde can verdiği Orhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan Kulüp adlı dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyordu. Metin Akdülger dizinin 2.sezonunda yer almamıştı.

GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Atilla karakteri dizide bir mafya lideri. Final sahnesinde Atilla'nın kıyafet değiştirdiği ve adamlarıyla birlikte bir baskına gittiği gösterildi.