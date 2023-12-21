Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar!

Sandık Kokusu dizisinden gelen son haber seyircileri heyecanlandırdı

Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar!

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. Dizi ilk iki bölümüyle fırtına gibi esti. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar sızdı

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun yeni bölümünde yaşanacaklar belli oldu.

Dizidoktoru.com'un aktardığı habere göre; Dizide Filiz ve Karsu yıllar sonra Cennet Sitesi'nde karşılaşır. Karsu'nun annesinin yanına taşınmaktan başka bir çaresi yoktur, Filiz onu bir süreliğine de olsa birlikte yaşamak için ikna edecektir.

Karısının dönmeyeceğini anlamaya başlayan Reha da İstanbul'a gidip Karsu'yu dönmesi için ikna etmeye çalışır. Karsu bir yandan çocukların derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalışır.

Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar! - Resim : 1

YENİ AŞK BAŞLIYOR

Karsu, Filiz'in kiracısı Atilla ile tatsız bir biçimde tanışır ama ikili iyi arkadaş olacaklardır. Diğer taraftan Atilla sitede göründüğünden çok farklı bir biçimde bir mekânı basar.

BOŞUNA DİZİYE DAHİL OLMAMIŞTI

Gazeteci Sadık Şimşek'in iddiasına göre; Sandık Kokusu dizisinde Özge Özpirinçci'nin can verdiği Karsu karakteriyle Metin Akdülger'ün can verdiği Atilla aşk yaşamaya başlayacak.

Metin Akdülger son olarak Kulüp dizisinde can verdiği Orhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan Kulüp adlı dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyordu. Metin Akdülger dizinin 2.sezonunda yer almamıştı.

GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Atilla karakteri dizide bir mafya lideri. Final sahnesinde Atilla'nın kıyafet değiştirdiği ve adamlarıyla birlikte bir baskına gittiği gösterildi.

ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor
Tarhana çorbasının daha doyurucu olmasını sağlıyor! 1 tane eklemek yeterli... Tarhana çorbasının daha doyurucu olmasını sağlıyor! 1 tane eklemek yeterli...
Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş
Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim
DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı! Hızla yayılıyor DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı!