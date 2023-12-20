ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor

ATV ekranlarında yayımlanan bir dizi daha final yapacak

ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor

ATV ekranlarında yayımlanan iddialı dizi final yapıyor. Daha 10 bölüm olmadan final yapacak olan diziyle ilgili detaylar belli oldu

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç'ın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in ekran macerası kısa sürdü.

Reytinglerde başarıyı yakalayamayan dizi 5. bölümle final yapacak.

'ALTIN KAFES' GİDİYOR, 'YILDIZLAR BANA UZAK' GELİYOR

ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor - Resim : 1
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV, Altın Kafes'ten başarıyı yakalayamadığı için sırada beklettiği diğer dizisi "Yıldızlar Bana Uzak"ı yayınlama kararı aldı. Yıldızlar Bak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes ise 5. bölümde ekrana veda edecek.

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