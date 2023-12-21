Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek

Bankaların yarışı sürüyor: Faiz getirisi en yüksek banka belli oldu

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Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek

Yatırımcılar, risk almadan yatırımlarını değerlendirmek istedikleri için paralarını bankalara emanet etmeye devam ediyorlar. Enuygun.com internet sitesinin verilerine göre, en yüksek faiz oranını sunan bankalar belirlendi.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank, mevduat faiz oranlarını artırarak dikkatleri üzerine çekiyor. Akbank, 32 günlük vade için mevduat faiz oranını %4.7 olarak belirledi. Bu doğrultuda, Akbank'a 100 bin lira mevduat yatıran bir kişi, 32 gün sonunda 3.914 lira 52 kuruş gelir elde ediyor. Yıllık vade süresinde ise bu tutar 35 bin liraya ulaşıyor.

Diğer bankaların mevduat faizleri de yüksek


Akbank'ın ardından en yüksek mevduat faizi veren bankalar ise şu şekilde;

Alternatif Bank: Yüzde 47
Odeabank: Yüzde 45
TEB: Yüzde 45
Garanti BBVA: Yüzde 41
QNB Finansbank: Yüzde 39
Yapıkredi: Yüzde 23

Yatırımcılar risksiz yatırımı tercih ediyor


Ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar risksiz yatırımları tercih etmeye başladı. Bu durum da mevduat faizlerinin yükselmesine neden oldu.

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