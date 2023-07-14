Mahsun Kırmızıgül minibüste konser verdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde vereceği konser öncesinde dün akşam arkadaşları ile akşam yemeği yiyen Mahsun Kırmızıgül, yemekten sonra bir arkadaşını onun arabasıyla evine bıraktı. Kırmızıgül, daha sonra kaldığı otele gitmek için taksi bulamayınca minibüse bindi.

Minibüsteki yolculara mini bir konser veren Kızmızıgül, o anlara ilişkin videoyu “Halk konseri budur” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında yayınladı.

Kırmızıgül, paylaşımında, “Çeşme’de cumartesi çıkacağım Günay programı öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık, ama gecenin o saatinde hotele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince, kısa bir şoktan sonra çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Ha bu arada şoföre muavinlikte yaptım” dedi.

Kaynak: ANKA