Yaz günlerinin vazgeçilmezi kısır meğer böyle yapılırsa çok daha lezzetli oluyormuş... Denemelisiniz

Kısır yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Örneğin, bulgurun suyunu iyice çektirmek, domatesleri küçük küçük doğramak ve bol limon kullanmak gibi. Ayrıca, kısırın lezzeti için baharat seçimi de önemlidir. Kısır yaparken nane, pul biber ve kimyon gibi baharatlar kullanabilirsiniz. Tüm bu püf noktalarına dikkat ederek lezzetli bir kısır yapabilirsiniz.

Peki kısırın tarifi nasıldır? Kısır yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Hurriyet.com.tr adresinde yer alan bir içerikte; Kısır yaparken dikkat edilmesi gereken tarif paylaşıldı. İşte kısır yapmanın püf noktası

Yapımı için malzemeler



2 su bardağı ince köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet limon

Tuz

Kimyon

Pul biber

Kuru nane

Nar ekşisi

Kısır tarifi Nasıl yapılır?



Kolay kısır yapımı için bir kaseye bulguru alarak sıcak su ile ıslatın. Üzerini de kapatarak şişmesi için bekleyin.

Bulgurlar şiştikten sonra karıştırın.

Üzerine zeytinyağı ve salçayı ilave edin.

Pul biber, kimyon, tuz, 1,5 limonun suyu ve yarım çay bardağı kadar da nar ekşisini ekleyin.

Nane ve ufak ufak doğradığınız soğanı da ekleyip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun.