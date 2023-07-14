Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü...

Haşlanmış mısır suyunun pek bilinmeyen faydaları

Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü...

Haşlanmış mısır suyuyla ilgili çok şaşırtacak bir gerçek ortaya çıktı.  Haşlanmış mısır suyu son zamanlarda oldukça popüler bir içecek haline geldi. Bu içecek, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Haşlanmış mısır suyu, yüksek miktarda C vitamini, magnezyum ve potasyum içermektedir. Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre:  Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Haşlanmış mısır suyunun sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri de vardır. Lif açısından zengin olan bu içecek, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi sorunları önler. Ayrıca, haşlanmış mısır suyu, kan şekerini dengeleyerek diyabet hastalarına da fayda sağlar. Tüm bu faydaları nedeniyle, haşlanmış mısır suyu sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli bir içecek seçeneğidir.

HAŞLANMIŞ MISIR NASIL YAPILIR?

Düdüklü Tencerede Haşlanmış Mısır için Malzemeler

Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü... - Resim : 1
2 adet küp şeker
4 adet mısır


Düdüklü Tencerede Haşlanmış Mısır Nasıl Yapılır?


Öncelikle mısırları yapraklarından ayırın. Ardından bol suda durulayın.
Mısırları düdüklü tencereye yerleştirin. Mısırların üzerini geçecek şekilde su ekleyin.
Ayıkladığınız mısır yapraklarını da mısırların arasına yerleştirin.
Mısırın yumuşak olmasını istiyorsanız,  tencereye 2 adet küp şeker ekleyin.
Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kaynaması için bırakın.
Kaynayan mısırları 1 saat boyunca pişirin. Afiyet olsun.

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