Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış

Kiraz Reçeli Tarifi ve Püf Noktaları -Mevsimi geldiğinde en sevilen meyvelerden biri olan kiraz, hem lezzeti hem de sağlık açısından birçok faydaya sahip. Eğer siz de kirazın tadını uzun süre çıkarmak istiyorsanız, ev yapımı kiraz reçeli tam size göre! İşte kiraz reçeli tarifi ve püf noktaları:

Malzemeler:



- 1 kg kiraz

- 1 kg toz şeker

- 1 çay bardağı su

- 1 adet limon suyu

Yapılışı:



1. Kirazların saplarını ayıklayın ve yıkayın.

2. Tencereye kirazları yerleştirin ve üzerine toz şekeri dökün.

3. Kirazların üzerini kapatacak kadar su ekleyin ve karıştırın.

4. Orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatın.

5. Limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

6. Reçel kıvamına gelene kadar kaynatmaya devam edin. Kıvamını kontrol etmek için bir kaşıkla alın ve soğuk bir tabağa damlatın. Eğer yayılmıyorsa kıvamı doğru demektir.

7. Kaynayan reçeli sıcakken kavanozlara boşaltın ve ağzını sıkıca kapatın. Ters çevirerek soğumaya bırakın.

Püf Noktaları:



- Kirazların saplarını ayıklarken dikkatli olun, kirazları ezmemeye özen gösterin.

- Reçelin kıvamını kontrol etmek için soğuk bir tabak kullanın. Sıcak bir tabak kullanırsanız yanılabilirsiniz.

- Reçelin kaynama süresi kıvamını etkiler. Kıvamını kontrol ederek kaynatmaya devam edin.

- Kavanozları önceden kaynatıp kurulayın, böylece reçelinizi daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Ev yapımı kiraz reçeli, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun!

KİRAZ NASIL SAKLANIR?

Kirazları soğuk suyla durulayın. Meyveyi bir kevgir içine koyun ve akan suyun altına koyun. Meyveyi başka bir kaba koymadan önce fazla suyunun akmasını bekleyin.

Meyveleri bir kağıt havluyla kurulayın. Durulama işleminden kalan fazla suyu almak için kuru bir kağıt havlu kullanın.



Zamanınız varsa, kirazları bir kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz.

Her kirazın çekirdeklerini çıkarın. Kirazların çekirdeklerini bıçakla çıkarın. Aleti meyvenin sap tarafına yerleştirin ve giderken çukurları bir kenara bırakın. Bıçak kullanmayı tercih etmiyorsanız, meyvenin ortasına bir pipet ile deneyebilirsiniz.

KAYNAK: lezzet.com.tr