Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış

Kiraz reçeli yaparken bilmeniz gereken aşçılık sırları

Son Güncelleme:
Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış

Kiraz Reçeli Tarifi ve Püf Noktaları -Mevsimi geldiğinde en sevilen meyvelerden biri olan kiraz, hem lezzeti hem de sağlık açısından birçok faydaya sahip. Eğer siz de kirazın tadını uzun süre çıkarmak istiyorsanız, ev yapımı kiraz reçeli tam size göre! İşte kiraz reçeli tarifi ve püf noktaları:

Malzemeler:


- 1 kg kiraz
- 1 kg toz şeker
- 1 çay bardağı su
- 1 adet limon suyu

Yapılışı:

Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış - Resim : 1
1. Kirazların saplarını ayıklayın ve yıkayın.
2. Tencereye kirazları yerleştirin ve üzerine toz şekeri dökün.
3. Kirazların üzerini kapatacak kadar su ekleyin ve karıştırın.
4. Orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatın.
5. Limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
6. Reçel kıvamına gelene kadar kaynatmaya devam edin. Kıvamını kontrol etmek için bir kaşıkla alın ve soğuk bir tabağa damlatın. Eğer yayılmıyorsa kıvamı doğru demektir.
7. Kaynayan reçeli sıcakken kavanozlara boşaltın ve ağzını sıkıca kapatın. Ters çevirerek soğumaya bırakın.

Püf Noktaları:


- Kirazların saplarını ayıklarken dikkatli olun, kirazları ezmemeye özen gösterin.
- Reçelin kıvamını kontrol etmek için soğuk bir tabak kullanın. Sıcak bir tabak kullanırsanız yanılabilirsiniz.
- Reçelin kaynama süresi kıvamını etkiler. Kıvamını kontrol ederek kaynatmaya devam edin.
- Kavanozları önceden kaynatıp kurulayın, böylece reçelinizi daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Ev yapımı kiraz reçeli, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun!

KİRAZ NASIL SAKLANIR?

Kirazları soğuk suyla durulayın. Meyveyi bir kevgir içine koyun ve akan suyun altına koyun. Meyveyi başka bir kaba koymadan önce fazla suyunun akmasını bekleyin.
Meyveleri bir kağıt havluyla kurulayın. Durulama işleminden kalan fazla suyu almak için kuru bir kağıt havlu kullanın. 


Zamanınız varsa, kirazları bir kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz.
Her kirazın çekirdeklerini çıkarın. Kirazların çekirdeklerini bıçakla çıkarın. Aleti meyvenin sap tarafına yerleştirin ve giderken çukurları bir kenara bırakın. Bıçak kullanmayı tercih etmiyorsanız, meyvenin ortasına bir pipet ile deneyebilirsiniz. 

KAYNAK: lezzet.com.tr

Son Güncelleme:
Bir tutam sürüldüğünde diş ağrısını şıp diye geçiriyormuş. Bu sırrı size asla uzmanlar anlatmaz...
Bir tutam sürüldüğünde diş ağrısını şıp diye geçiriyormuş. Bu sırrı size asla uzmanlar anlatmaz...
Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç
Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç
Kızartma kokusunu geçiren püf noktalar! Evde asla koku kalmıyor... İşte aşçıların sırrı
Kızartma kokusunu geçiren püf noktalar! Evde asla koku kalmıyor... İşte aşçıların sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü... Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü...
Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor.... Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor....
Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler. Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler.
Yaz günlerinin vazgeçilmezi kısır meğer böyle yapılırsa çok daha lezzetli oluyormuş... Denemelisiniz Yaz günlerinin vazgeçilmezi kısır meğer böyle yapılırsa çok daha lezzetli oluyormuş... Denemelisiniz
Vergi ve zam sağnağı fırtınaya dönüştü Vergi ve zam sağnağı fırtınaya dönüştü