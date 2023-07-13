Bir tutam sürüldüğünde diş ağrısını şıp diye geçiriyormuş. Bu sırrı size asla uzmanlar anlatmaz...

Toplumda birçok kişi diş ağrılarının önemsiz olduğunu düşünse de, bu yanlış bir inanıştır. Diş ağrıları bazı durumlarda o kadar şiddetli olabilir ki en basit hareketleri yaparken, su içerken bile zorlanmalar yaşanabilir. İnternet üzerinden "diş ağrısı nasıl geçer?" şeklinde aramalar yapmak yerine, doğal ürünlerle diş ağrılarının hafifletilmesi mümkündür.

Diş ağrısını geçirmek için kullanılabilecek doğal ürünler arasında sirke, tuz, karbonat, buz terapisi, karanfil ya da karanfil yağı ve sarımsak yer almaktadır. Diş ağrısının sebebi diş etlerinde ya da dişlerde meydana gelen iltihaplanmalar ise antiseptik özellikler gösteren malzemelerden destek alınabilir.

Mynet.com sitesinde aktarılanlara göre; Sirke ya da tuz, 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine ilave edilerek gargara yapılabilir. Karbonat, suya karıştırılıp gargara yapılabilir ya da doğrudan ağrıyan bölgeye konularak bekletilebilir. Buz terapisi, buz torbasının temiz bir beze sarılarak ağrıyan dişin bulunduğu yanağa konulmasıyla uygulanabilir. Kurutulmuş karanfiller çiğnenip acımsı suyun ağrıyan dişe gitmesi sağlanabilir veya havanda dövülerek toz haline getirilip ağrıyan bölgeye konulabilir. Sarımsak ise kesikler açılarak doğrudan ağrıyan bölgeye konulabilir.

Zerdeçal ise antienflamatuar özellikler gösteren bir madde olduğu için iltihaplı bölgelerin iyileşmesine destek olabilir. 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal eklenerek gargara yapılabilir.

Doğal ürünlerin kullanımı sadece geçici bir çözüm olup, diş ağrısı devam ederse mutlaka bir diş hekimine başvurulması gerekmektedir.

Akşam gazetesinde ise diş ağrısı için etkili bir yöntem paylaşıldı. Üstelik bu yöntem asırlardır uygulanıyor.

İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK DİŞ AĞRISI ÇÖZÜMÜ



Diş ağrısına çözüm için tavsiyede bulunan İbn-i Sina, pek çok insanın derdine deva olmayı başardı. Asırlar öncesinde önerilen çözüm, günümüzde de kullanılabiliyor. İbn-i Sina'nın diş ağrısı için önerdiği bitki ise çınar.

Çınarın hem kabuğunda hem de yaprağında şifa olduğunu belirten İbn-i Sina, diş ağrısına da faydalı olan çınarın sirkeyle kullanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca çınarın diş ağrısını tedavi etmesinin haricinde başka yararları da bulunuyor.

ÇINARIN YARARLARI



İbn-i Sina'nın diş ağrısı için önerdiği çınarın diğer faydalarından bazıları şu şekilde;

· Çınar kabuğu iyi bir temizleyici ve kurutucu olarak bilinir. Ayrıca vitiligoyu da tedavi edebilir.

· Çınar yaprakları, diz eklemleri başta olmak üzere tüm eklem iltihaplarına faydalı olabilir.

· Çınar külü kötü yaralarda kullanılabilir.

· Yeşil yaprakları güzelce yıkandıktan sonra göz hastalıkları için pansuman olarak kullanılabilir.

· İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği çınarın sirke ile birlikte pişirilmiş kabuğu, diş ağrısına ve yanıklara faydalı olabiliyor.

· Taze çınar tohumu böcek sokmalarına karşı faydalı olabilir.