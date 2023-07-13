Kızartma kokusunu geçiren püf noktalar! Evde asla koku kalmıyor... İşte aşçıların sırrı

Evde yemek yaparken kızartma yapmak, lezzetli bir seçenek olsa da, oluşan koku bazen evin içinde hoş olmayan bir koku yayar. Kızartma kokusundan kurtulmanın bazı pratik yöntemleri var. İşte kızartma kokusunu yok etmek için püf noktaları:

1. Havalandırma Sistemi



Kızartma yaparken mutlaka havalandırma sisteminizi açık tutun. Bu sayede evin içinde oluşan koku hava akımı ile dışarı atılır.

2. Sirke ve Limon



Kızartma kokusunu gidermek için sirke ve limon kullanabilirsiniz. Sirke ve limonun asitliği sayesinde kızartma kokusu yok olacaktır. Bir kase suya birkaç damla sirke veya limon suyu ekleyin ve bu karışımı odaya yerleştirin.

3. Kahve Çekirdeği



Kahve çekirdekleri, kızartma kokusunu emer ve ortamda hoş bir kahve kokusu yayılır. Kızartma yapmadan önce birkaç çekirdek kavurarak kokuların birbirine karışmasını sağlayabilirsiniz.

4. Karbonat



Karbonat, kötü kokuları absorbe eder ve ortamın temiz kokmasını sağlar. Kızartmadan sonra, bir kapta karbonat ve su karışımı hazırlayarak bu karışımı odaya yerleştirin.

5. Lavanta Yağı



Lavanta yağı, hoş bir koku yayar ve kızartma kokusunu yok eder. Birkaç damla lavanta yağını sıcak suya ekleyerek, buharını odaya yayabilirsiniz.

6. Kuru Mayalı Ekmek



Kuru mayalı ekmek, kötü kokuları emer ve ortamın temiz kokmasını sağlar. Kızartmadan önce birkaç dilim kuru mayalı ekmeği fırına verin ve kızartma yaparken yanında tutun.

7. Doğal Hava Temizleyicileri



Doğal hava temizleyicileri, kızartma kokusunu yok etmek için iyi bir seçenektir. Nane yaprakları, okaliptüs yağı veya çam ağacı yağı gibi doğal malzemeleri sıcak suya ekleyerek, buharını odaya yayabilirsiniz.

LEZZET.COM.TR SİTESİNDE AKTARILANLARA GÖRE İSE; Maydanoz, keskin kokuya sahip olan besinlerden biridir. Kızartma işlemi yapacağınız tavanın içerisine birkaç adet maydanoz koyun. Maydanozun kızartmalara yapışmasını önlemek için, büyük parçalar halinde saplarıyla birlikte ekleyin.

Yeşil elma dilimleri de kızartmanın kokusunu gideren besinlerden biridir. 1 adet yeşil elmayı dilimlere ayırın. kızartma yağının içerisine 2 dilim elma koyun ve kızartma işlemine devam edin. Ancak tavanın içindeki elmayı yanmadan önce değiştirin. Aksi takdirde yanık kokusu yayılacaktır.