Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor....

Beyaz ayakkabıların temizliği oldukça zordur. Ancak, en etkili yöntemlerden biri gazete kullanmaktır. Gazete kağıdını küçük parçalara ayırın ve hafifçe nemlendirin. Ardından, ayakkabınızın yüzeyini nazikçe silin. Bu yöntem, ayakkabılarınızın beyazlığını geri kazandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca, beyaz ayakkabılarınızı korumak için düzenli olarak temizlemeniz önemlidir.

BEYAZ AYAKKABILARI TEMİZLEMEYE YARAYAN DİĞER YÖNTEMLER

Haberturk.com sitesinde yer alan içerikte beyaz ayakkabıları temizlemeye yarayacak en etkili yöntem paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

Diş macunu



Diş macunu, ayakkabılarınızın veya beyaz spor ayakkabılarınızın tonunu eski haline getirmenize yardımcı olacaktır. Bu işlemi yapmak için, temizleyeceğiniz bölgeyi kullanılmayan bir diş fırçası ya da her hangi bir fırçaya bol miktarda diş macunu sürüp ve biraz sulandırıp istediğiniz yeri fırçalamanız gerekir. Ayakkabınızın üzerinde köpük birikmeye başladığında 15 dakika bekleyin ve ardından nemli bir bez silin.

Karbonat ve Beyaz Sirke



İkinci seçenek ise, bir bardağa 2 kaşık karbonat ve yarım bardak beyaz sirkeyi köpürene kadar karıştırın. Fırça ve o köpük ile ayakkabınızı ovalayın ve yarım saat bekletin. Bu 30 dakikanın sonunda bol su ile yıkayınız. Ya da nemli bir bezle silin. Beyaz ayakkabılardan sarı lekeleri çıkarmak için alkol veya hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Sarı lekeler kalıcı ise, bir miktar renk sökücüyü suyla karıştırıp lekenin üzerinde birkaç dakika beklettikten sonra ayakkabıyı bir bezle silebilirsiniz.

Makyaj Toniği



Beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için çok fazla zamanınız ya da fırsatınız yoksa, ayakkabı üzerindeki leke ve hafif çizikleri makyaj temizleyici tonikle temizleyebilirsiniz. Bir pamuğa ya da beze makyaj temizleme toniğinden damlatın ve ayakkabınızı silin.

Ayakkabı temizliğinde bir diğer önemli nokta da lekelerin eskimesine, uzun süre bekletilmesine izin vermemektir. Lekeleri hızlı bir şekilde temizlemek beyaz ayakkabıların temiz kalmasında uzun bir yol kat edecektir. Sonraki aşamalarda fazla uğraşmamak adına ayakkabılar kirlenir kirlenmez uygun bir ıslak mendille ya da nemli bir havluyla silin. Lekeleri hızlı bir şekilde temizlemezseniz, kirler ayakkabı kumaşının derinine işleyecek ve bunları temizlemek için daha fazla zaman ve enerji harcamanız gerekecek.