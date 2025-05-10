Kürklü Düğün Böceği, 4 Yıl Aradan Sonra Baskil’de Endemik Lale Üzerinde Görüntülendi

Baskil'de 2021'de keşfedilen nadir tür kürklü düğün böceği, dört yıl sonra yeniden görüntülendi. Bu kez yalnızca bölgeye özgü Baskil ters lalesi üzerinde görülen böcek, doğa tutkunlarını heyecanlandırdı. İki endemik türün aynı karede yer alması bilimsel açıdan dikkat çekici bulundu.

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Kürklü Düğün Böceği, 4 Yıl Aradan Sonra Baskil’de Endemik Lale Üzerinde Görüntülendi

Elazığ’ın Baskil ilçesindeki Hasan Dağı’nda 2021 yılında keşfedilen ve nadir rastlanan kürklü düğün böceği, uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıktı. Bilimsel adı Pygopleurus Koniae olan bu özel tür, bu kez yalnızca Baskil’e özgü endemik bir bitki olan Baskil ters lalesi (Fritillaria Baskilensis) üzerinde görüntülendi.

Kürklü Düğün Böceği, 4 Yıl Aradan Sonra Baskil’de Endemik Lale Üzerinde Görüntülendi - Resim : 1

Doğa gözlemcisi ve araştırmacı yazar Aygün Çam tarafından fotoğraflanan bu buluş, aynı karede iki endemik türün ilk kez bir araya gelmesiyle bilim dünyası için özel bir anlam taşıyor. Çam, “Baskilensis lalesi ve kürklü düğün böceği ilk kez koruma alanı dışında Baskil ilçesi sınırlarında fotoğraflanmış oldu. İki endemik türü tek bir karede ilk kez görüntülendi. Kürklü düğün böceği, Normalde düğün böceği üzerinde görüntülenirdi ama ilginç bir şekilde bu kez Endemik Tür olan Baskilensis lalesi üzerinde görüntülendi. 2021 yılından sonra kürklü düğün böceği ilk kez görüntülendi aradan geçen dört yıl boyunca hiç karşılaşmamıştık” sözleriyle buluşun önemine dikkat çekti.

Kürklü Düğün Böceği, 4 Yıl Aradan Sonra Baskil’de Endemik Lale Üzerinde Görüntülendi - Resim : 2

Böceğin, genellikle farklı çiçeklerde gözlemlenmesine karşın bu defa sadece Baskil’de yetişen lale ile etkileşimde bulunması, ekolojik çeşitlilik açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Endemik tür Elazığ Doğa
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