Bu Bitkiler Sivrisinekleri Ne Eve Ne Bahçeye Yaklaştırmıyor! Evinizde Saksı Saksı Bakacaksınız

Bazı bitkiler, sivrisineklerin hoşlanmadığı kokular yayarak sivrisinekleri çevreden uzak tutabiliyor. Bu nedenle, bu bitkileri pencere kenarına veya bahçenize ekerek doğal bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

HANGİ BİTKİLER SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIR?

1. Limon Otu (Citronella):

Sivrisinek kovucu denilince akla gelen ilk bitkilerden biri olan citronella, bahçede ya da pencere önlerinde kolayca yetiştirilebilir. Yoğun aroması sayesinde sivrisinekleri ortamdan uzaklaştırır. Bu bitkinin özünden elde edilen yağ, pek çok ticari kovucu ürünün de içeriğinde yer alır. Eğer tohumdan yetiştirmeyi düşünüyorsanız en uygun dönem mart ile temmuz arasıdır. Fideler ise mayıs sonu ya da haziran başında açık toprağa dikilebilir.

2. Nane:

Hoş aroması ile bilinen nane, yalnızca mutfakta değil, sivrisineklere karşı da oldukça etkilidir. Yapraklarıyla çay yapabilir veya yaz boyunca etrafa yayılan yoğun kokusundan faydalanabilirsiniz. Nane, nisan ayından ağustos başına kadar ekilebilir. Fideler ise mayısın ikinci yarısından itibaren bahçeye alınabilir.

3. Lavanta:

Sivrisineklerin en sevmediği kokuların başında gelen lavanta, estetik görünümüyle de bahçenize şıklık katar. Hazır çalı olarak satın alıp bahçenize ya da balkon saksılarına dikerek etkili bir koruma sağlayabilirsiniz. Lavanta çalıları, mayıs ayından ekim ayına kadar açık toprağa ekilebilir.

4. Reyhan (Fesleğen):

Yemeklerin vazgeçilmez aromatiklerinden biri olan fesleğen, sivrisineklerin uzak durduğu keskin bir kokuya sahiptir. Saksıda yetiştirildiğinde hem mutfağınıza lezzet katar hem de sivrisineklerin evinize yaklaşmasını engeller. Üstelik ısırıklardan sonra oluşan kaşıntıya da iyi gelir; yapraklarını hafifçe ezip ısırılan bölgeye sürmeniz yeterlidir. En uygun ekim zamanı mart-nisan aylarıdır ve mayıs başında bahçeye dikilebilir.

5. Melisa (Limon Melisa):

Stresi azaltması ve tansiyonu dengelemesiyle bilinen melisa, aynı zamanda sivrisinek kovucu özelliğe de sahiptir. Limonu andıran keskin aroması, bu haşereleri uzak tutmakta oldukça başarılıdır. Mayıs sonunda açık toprağa ekilmesi önerilir.

6. Biberiye:

Baharat olarak sıklıkla kullanılan biberiye de sivrisinekleri uzaklaştırmada etkili doğal çözümlerden biridir. Bitkinin yapraklarını ezmenize gerek yok; sadece hafifçe dokunmak bile kokusunu yayması için yeterlidir. Şubat sonu veya mart başında ekilip, mayıs ortasında bahçeye alınabilir.

Kaynak: Haber Merkezi