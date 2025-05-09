Dünya Devi Holding 10 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak! Rakipleri Tırnaklarını Yemeye Başladı

Şirketten yapılan resmi açıklamada, bu kararla birlikte hem Japonya içindeki hem de yurtdışındaki operasyonlarda personel sayısının azaltılacağı bildirildi.

Osaka merkezli elektronik devi, işten çıkarılacak personelin yarısının Japonya’daki çalışanlar arasından, diğer yarısının ise yurtdışındaki iştiraklerinden seçileceğini belirtti. Toplam 10 bin kişiyi kapsayan bu küçülme planı, özellikle satış ve destek birimlerinde görev yapan personeli etkileyecek.