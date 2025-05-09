Dünya Devi Holding 10 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak! Rakipleri Tırnaklarını Yemeye Başladı
Japonya merkezli teknoloji devi Panasonic Holdings, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girerek, dünya genelinde 10 bin çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketten yapılan resmi açıklamada, bu kararla birlikte hem Japonya içindeki hem de yurtdışındaki operasyonlarda personel sayısının azaltılacağı bildirildi.
Osaka merkezli elektronik devi, işten çıkarılacak personelin yarısının Japonya’daki çalışanlar arasından, diğer yarısının ise yurtdışındaki iştiraklerinden seçileceğini belirtti. Toplam 10 bin kişiyi kapsayan bu küçülme planı, özellikle satış ve destek birimlerinde görev yapan personeli etkileyecek.
KAYNAKLAR DAHA VERİMLİ ALANLARA AKTARILACAK
Açıklamada, Panasonic’in operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediği, bu nedenle kârlılığı düşük ve zarar eden bölümlerin faaliyetlerine son verileceği ifade edildi. Şirket, bu stratejik hamleyle kaynaklarını daha kârlı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturacak şekilde yeniden düzenlemeyi planlıyor.
İŞTEN ÇIKARMA 2026'YA KADAR SÜRECEK
İş gücü küçülmesiyle ilgili sürecin büyük ölçüde 2025 mali yılı içinde hayata geçirileceği ve bu dönemin Mart 2026'da sona ereceği bildirildi. Panasonic, bu adımla uzun vadede daha sağlıklı bir finansal yapı kurmayı ve rekabet gücünü korumayı hedefliyor.