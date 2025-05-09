Ne Deterjan, Ne Çamaşır Suyu: Sararmış Kornişler Bu Yöntemle Sakız Gibi Bembeyaz Oluyor

Ev temizliğinde çoğu zaman zemine, mutfağa ya da camlara odaklanırken tavanın hemen altındaki kornişleri unuturuz. Oysa zamanla bu detaylar da evin genel görünümünü etkileyebilir. Özellikle plastik kornişlerde oluşan sararmalar, toz, yemek buharı ve sigara dumanı gibi etkenlerle daha da belirgin hale gelir. Neyse ki, bu sararmaları ortadan kaldırmak sanıldığından çok daha kolay. Evdeki basit bir malzemeyle sararmış kornişler bu yöntemle sakız gibi bembeyaz olacak.

OKSİJENLİ SUYLA MUCİZEVİ TEMİZLİK

Eczanelerde kolaylıkla bulunan oksijenli su (hidrojen peroksit), yalnızca yaraları dezenfekte etmekte değil, aynı zamanda temizlikte de oldukça etkili bir malzemedir. Sararan kornişleri kimyasallara gerek kalmadan beyazlatmak için birebir.

İŞTE ADIM ADIM TEMİZLEME YÖNTEMİ

Öncelikle kornişin üzerindeki toz ve kalıntıları kuru bir bezle silin.

Makyaj pamuğu, temiz bir bez veya ped yardımıyla oksijenli suyu sararan yüzeylere bastırarak uygulayın.

Eğer sararma yoğun ise hafifçe ovalayarak uygulamak daha etkili sonuç verir.

Uygulama sonrası birkaç saat bekleyin. Eğer kornişler güneş alan bir yerdeyse, bu etkiyi artıracaktır çünkü güneş ışığı, oksijenli suyun beyazlatıcı gücünü destekler.

Süre dolduğunda nemli bir bezle silip, ardından kuru bir bezle üzerinden geçerek işlemi tamamlayın.

Kaynak: Haber Merkezi