Bahçede ve Balkonda Bile Hasat Edilebiliyor: Yemeklerin Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor

Baharda sarımsakların yapraklarının bir anda sararıp kuruması, özellikle bahçecilikle uğraşanların sıkça karşılaştığı bir problemdir. Bu duruma doğru müdahale edebilmek için önce sorunun kaynağını bilmek gerekir.

SARARMANIN NEDENLERİ

Yanlış Sulama (Aşırı ya da Yetersiz Nem):

Eğer toprak fazla kuruysa bol su vermek gerekir, ancak aşırı nemli topraklarda ise sulamaya 10-14 gün ara vermek en doğrusudur. Bu gibi durumlarda ekstra besin takviyesi yapmadan, yalnızca su dengesini sağlamak yeterlidir.

Hastalıklar ve Zararlılar:

Sarımsak, fusarium solgunluğu, bakteri kaynaklı çürümeler, soğan sineği, birçok hastalık ya da böcekle karşı karşıya kalabilir. Eğer sararmanın nedeni bu gibi tehditlerse, bitkinin bağışıklığını artıracak şekilde beslenmesi önem kazanır.

Besin Eksiklikleri:

Mikro ve makro besin elementlerinin eksikliği de sarımsakta yaprak sararmasına neden olabilir. Özellikle yıllardır aynı alanda yetiştirilen sarımsaklar için düzenli gübreleme şarttır.

Don Zararı:

Ani hava değişiklikleri, özellikle ilkbahardaki kısa süreli donlar, sarımsağın hassas yeşil yapraklarına zarar verebilir. Bu durumda bitkiye bitki güçlendirici sıvılarla destek verilebilir.

BAHARDA SARIMSAĞA HANGİ GÜBRELER VERİLMELİ?

Eğer sarımsakta zayıf gelişim, cılız yapraklar ya da büyümede duraklama gözlemleniyorsa bu genellikle azot ve potasyum eksikliğini işaret eder. Doğal ve etkili yöntemlerle sarımsağı beslemek için şu önerilerden yararlanabilirsiniz:

Odun Külü:

Toprağa serpiştirilen kül, hem sarımsak başlarının irileşmesine yardımcı olur hem de bitkiyi bazı zararlılara karşı dayanıklı hale getirir.

Humus veya Tavuk Gübresiyle Malçlama:

Tavuk gübresi kullanacaksanız en az iki yıl bekletilmiş olmasına dikkat edin. Bu yöntem toprağı zenginleştirir.

Üre Çözeltisi:

7-8 litre suya 2 yemek kaşığı üre ekleyip karıştırın. Sarımsağın kök bölgesine bu karışımı uygulamak, büyüme sürecini destekler.

SARIMSAK NASIL KURTARILIR?

Toprak yapısı iyiyse, hava koşulları uygunsa ve yine de sararma varsa sorun büyük ihtimalle zararlılar ya da hastalık kaynaklıdır. Böyle durumlarda doğrudan müdahale etmek gerekir:

Tuzlu Su Uygulaması:

10 litre suya 250 gram tuz ekleyip karıştırın ve sarımsakları bu suyla sulayın. 10 gün sonra özel zararlı mücadele ürünleriyle destekleyin.

Amonyak Çözeltisi:

8 litre suya 50 gram amonyak eklenerek hazırlanan karışım, +25°C’nin altındaki akşam saatlerinde yapraklara püskürtülmeli ve toprağa sulama yoluyla uygulanmalıdır.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Doğanın sunduğu en etkili doğal ilaçlardan biri olan sarımsak, içerdiği güçlü bileşenlerle sağlık açısından sayısız fayda sunar. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde, sarımsağın içindeki allisin adlı etken madde; iltihap önleyici, antioksidan, antibakteriyel ve hatta antikanserojen özellikler gösterir.

Bu güçlü yapısıyla sarımsak;

Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir,

Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşır,

Kalp ve damar sağlığını korur, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur,

Enerji seviyesini artırır ve gün içinde daha dinç hissetmenizi sağlar,

Eklemlerdeki iltihaplanmaları azaltarak romatizmal rahatsızlıklara karşı destekleyici rol oynar,

Hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak kanserli hücre oluşumuna karşı savunma sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi