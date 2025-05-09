Bahçede ve Balkonda Bile Hasat Edilebiliyor: Yemeklerin Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor

Türk kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve yemeklerin aromasını artıran sarımsak, birçok faydalarıyla da sıkça tercih ediliyor. Peki sarımsak bakımı nasıl yapılır? Evde ve bahçede sarımsak bakımı nasıl olur? Hastalıklara karşı neler yapılabilir?

Son Güncelleme:
Bahçede ve Balkonda Bile Hasat Edilebiliyor: Yemeklerin Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor

Baharda sarımsakların yapraklarının bir anda sararıp kuruması, özellikle bahçecilikle uğraşanların sıkça karşılaştığı bir problemdir. Bu duruma doğru müdahale edebilmek için önce sorunun kaynağını bilmek gerekir.

Bahçede ve Balkonda Bile Hasat Edilebiliyor: Yemeklerin Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor - Resim : 1

SARARMANIN NEDENLERİ

Yanlış Sulama (Aşırı ya da Yetersiz Nem):
Eğer toprak fazla kuruysa bol su vermek gerekir, ancak aşırı nemli topraklarda ise sulamaya 10-14 gün ara vermek en doğrusudur. Bu gibi durumlarda ekstra besin takviyesi yapmadan, yalnızca su dengesini sağlamak yeterlidir.

Hastalıklar ve Zararlılar:
Sarımsak, fusarium solgunluğu, bakteri kaynaklı çürümeler, soğan sineği, birçok hastalık ya da böcekle karşı karşıya kalabilir. Eğer sararmanın nedeni bu gibi tehditlerse, bitkinin bağışıklığını artıracak şekilde beslenmesi önem kazanır.

Besin Eksiklikleri:
Mikro ve makro besin elementlerinin eksikliği de sarımsakta yaprak sararmasına neden olabilir. Özellikle yıllardır aynı alanda yetiştirilen sarımsaklar için düzenli gübreleme şarttır.

Don Zararı:
Ani hava değişiklikleri, özellikle ilkbahardaki kısa süreli donlar, sarımsağın hassas yeşil yapraklarına zarar verebilir. Bu durumda bitkiye bitki güçlendirici sıvılarla destek verilebilir.

BAHARDA SARIMSAĞA HANGİ GÜBRELER VERİLMELİ?

Eğer sarımsakta zayıf gelişim, cılız yapraklar ya da büyümede duraklama gözlemleniyorsa bu genellikle azot ve potasyum eksikliğini işaret eder. Doğal ve etkili yöntemlerle sarımsağı beslemek için şu önerilerden yararlanabilirsiniz:

Odun Külü:
Toprağa serpiştirilen kül, hem sarımsak başlarının irileşmesine yardımcı olur hem de bitkiyi bazı zararlılara karşı dayanıklı hale getirir.

Humus veya Tavuk Gübresiyle Malçlama:
Tavuk gübresi kullanacaksanız en az iki yıl bekletilmiş olmasına dikkat edin. Bu yöntem toprağı zenginleştirir.

Üre Çözeltisi:
7-8 litre suya 2 yemek kaşığı üre ekleyip karıştırın. Sarımsağın kök bölgesine bu karışımı uygulamak, büyüme sürecini destekler.

Bahçede ve Balkonda Bile Hasat Edilebiliyor: Yemeklerin Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor - Resim : 2

SARIMSAK NASIL KURTARILIR?

Toprak yapısı iyiyse, hava koşulları uygunsa ve yine de sararma varsa sorun büyük ihtimalle zararlılar ya da hastalık kaynaklıdır. Böyle durumlarda doğrudan müdahale etmek gerekir:

Tuzlu Su Uygulaması:
10 litre suya 250 gram tuz ekleyip karıştırın ve sarımsakları bu suyla sulayın. 10 gün sonra özel zararlı mücadele ürünleriyle destekleyin.

Amonyak Çözeltisi:
8 litre suya 50 gram amonyak eklenerek hazırlanan karışım, +25°C’nin altındaki akşam saatlerinde yapraklara püskürtülmeli ve toprağa sulama yoluyla uygulanmalıdır.

Bahçede ve Balkonda Bile Hasat Edilebiliyor: Yemeklerin Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor - Resim : 3

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Doğanın sunduğu en etkili doğal ilaçlardan biri olan sarımsak, içerdiği güçlü bileşenlerle sağlık açısından sayısız fayda sunar. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde, sarımsağın içindeki allisin adlı etken madde; iltihap önleyici, antioksidan, antibakteriyel ve hatta antikanserojen özellikler gösterir.

Bu güçlü yapısıyla sarımsak;

Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir,

Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşır,

Kalp ve damar sağlığını korur, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur,

Enerji seviyesini artırır ve gün içinde daha dinç hissetmenizi sağlar,

Eklemlerdeki iltihaplanmaları azaltarak romatizmal rahatsızlıklara karşı destekleyici rol oynar,

Hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak kanserli hücre oluşumuna karşı savunma sağlar.

Taksilerde Yeni Dönem: Ödemelerde Artık Tamamen Zorunlu Olacak!Taksilerde Yeni Dönem: Ödemelerde Artık Tamamen Zorunlu Olacak!Ekonomi

BYD'den Sadece Türkiye'ye Özel Model: İşte BYD Seal Fiyatı ve ÖzellikleriBYD'den Sadece Türkiye'ye Özel Model: İşte BYD Seal Fiyatı ve ÖzellikleriEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sarımsak Hasat
Son Güncelleme:
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Duş Alırken Su Birikintisi Kabus Olmaktan Çıkıyor! İşte Giderdeki Tıkanıklık ve Kötü Kokunun En Kolay Çözümü Duş Alırken Su Birikintisi Kabus Olmaktan Çıkıyor! Giderdeki Tıkanıklık ve Kötü Kokuyu Bitiriyor
Anneler Günü’nde Ne Alınır? İşte Anneler Günü’nde Alınabilecek Uygun Fiyatlı ve En Anlamlı Hediyeler Anneler Günü’nde Ne Alınır? İşte Anneler Günü’nde Alınabilecek Uygun Fiyatlı ve En Anlamlı Hediyeler
ÇOK OKUNANLAR
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?