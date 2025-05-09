Taksilerde Yeni Dönem: Ödemelerde Artık Tamamen Zorunlu Olacak!

TAKSİMETRE VE CİHAZLAR BİR ÇALIŞACAK

Taslağa göre, taksimetre bulundurması zorunlu olan tüm taksilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayladığı, taksimetre ile entegre çalışan ödeme kaydedici cihazların 31 Aralık 2025'e kadar devreye alınması gerekecek. Mevcut cihazların değiştirilmesi ya da yeni bir taksi faaliyetine başlanması durumunda, en geç 30 gün içinde bu şartların yerine getirilmesi zorunlu olacak. Yolcu taşımacılığına başlamadan önce cihazın takılmış ve onaylanmış olması da şart koşuluyor.