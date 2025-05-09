Taksilerde Yeni Dönem: Ödemelerde Artık Tamamen Zorunlu Olacak!
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksicilerin yıl sonuna kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, taksimetreleriyle entegre şekilde kullanmaları zorunlu hale gelecek.
Kaynak: AA
Taksiler için getirilen söz konusu düzenlemeyle, vergiye uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve dijital ödeme imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Yeni nesil cihazlar sayesinde hem belge düzeninde şeffaflık sağlanacak hem de vatandaşlar kartla ödeme kolaylığından daha geniş çapta yararlanabilecek.
TAKSİMETRE VE CİHAZLAR BİR ÇALIŞACAK
Taslağa göre, taksimetre bulundurması zorunlu olan tüm taksilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayladığı, taksimetre ile entegre çalışan ödeme kaydedici cihazların 31 Aralık 2025'e kadar devreye alınması gerekecek. Mevcut cihazların değiştirilmesi ya da yeni bir taksi faaliyetine başlanması durumunda, en geç 30 gün içinde bu şartların yerine getirilmesi zorunlu olacak. Yolcu taşımacılığına başlamadan önce cihazın takılmış ve onaylanmış olması da şart koşuluyor.
YENİ PLAKA SAHİPLERİNE SÜRE TANINDI
Tebliğin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu dönemde yeni plaka tahsis edilerek faaliyete geçen taksi sahiplerine ise 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uyum süresi tanınacak. Bu tarihten sonra tüm yeni plakalı taksilerin de sistemle tam uyumlu çalışması gerekecek.
TEKNİK İNCELEME YAPILACAK
Sistemin teknik yeterliliği ve güvenliği ise TÜBİTAK tarafından denetlenecek. GİB’in belirleyeceği esaslara göre, hem cihazlar hem de entegre edilecek taksimetreler ayrıntılı teknik değerlendirmeye tabi tutulacak.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Yeni sistemde taksimetre açıldığında, bağlı ödeme kaydedici cihazda da işlem eş zamanlı başlatılacak. Ücret hesaplaması tamamlandığında işlem cihaz üzerinde sona erecek ve belge düzenlenecek. Taksimetre ve cihaz birbirinden bağımsız çalışamayacak, manuel tutar girilmesine izin verilmeyecek. Yani ücret bilgisi doğrudan taksimetreden ödeme cihazına otomatik olarak aktarılacak.