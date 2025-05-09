Bilim İnsanları Açıkladı: Yalnızca Bu Saatlerde Duş Almak Gerekiyor

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada duş almanın sağlık açısından en yararlı olduğu saati açıkladı.

Bilim İnsanları Açıkladı: Yalnızca Bu Saatlerde Duş Almak Gerekiyor

Birçok kişi farkında olmasa da, duş almak için ideal zaman dilimi aslında oldukça önemli. Bilimsel araştırmalar, vücuttan en iyi verimi almak ve kaliteli bir gece uykusu için duşun ne zaman alınması gerektiğine dair net ipuçları veriyor.

Bilim İnsanları Açıkladı: Yalnızca Bu Saatlerde Duş Almak Gerekiyor - Resim : 1

Uzmanlara göre, uyumadan yaklaşık bir saat önce alınan 10-15 dakikalık ılık bir duş, vücut ısısının düzenlenmesine katkı sağlıyor. Uykuya hazırlanırken bedenin iç ısısı düşerken, el ve ayaklardaki cilt ısısı tersine yükseliyor. Ilık suyla yapılan bu kısa duş, terlemeyi azaltarak gece boyunca huzurlu bir uykuya ortam hazırlıyor.

Bilim İnsanları Açıkladı: Yalnızca Bu Saatlerde Duş Almak Gerekiyor - Resim : 2

Ayrıca ılık duşun bir diğer faydası da zihinsel rahatlama. Günün stresinden arınmak ve gevşemek için uyumadan önce duş almak son derece etkili. Uzmanlar, bu uygulamayı kısa bir soğuk su ile tamamlamanın ise dopamin seviyesini artırarak ruh halini iyileştirebileceğini ve gece yaşanabilecek endişeleri bastırabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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