BYD'den Sadece Türkiye'ye Özel Model: İşte BYD Seal Fiyatı ve Özellikleri
Çinli otomotiv devi BYD, tamamen elektrikli sedan modeli SEAL’ın Türkiye’ye özel olarak geliştirilmiş yeni versiyonu “Design” donanımıyla ülkemiz pazarındaki iddiasını artırıyor. Arkadan itişli ve 160 kW (218 HP) gücündeki motorla donatılan bu özel model, sadece Türkiye pazarı için geliştirildi ve Mayıs ayı ortasından itibaren BYD showroom’larında yerini alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek fiyat etiketleriyle daha önce eleştirilen BYD, Türkiye pazarına özel optimize edilmiş versiyonlarıyla daha ulaşılabilir seçenekler sunmaya başladı. Bu kapsamda piyasaya sürülen SEAL Design, lansmana özel olarak 1.850.000 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla elektrikli sedan segmentinde rekabeti artıracak.
DENGELİ GÜÇ VE UYGUN TÜKETİM
Tek motorlu ve arkadan itişli yapısıyla dikkat çeken SEAL Design, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 6,9 saniyede ulaşıyor. 61,4 kWsa kapasiteli bataryası, WLTP karma sürüş normlarına göre 460 km menzil sağlarken, batarya yüzde 30'dan 80'e yalnızca 26 dakikada hızlı şarj edilebiliyor.
TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ
18 inçlik sportif jantlarıyla dört çeker versiyondan ayrışan model, Buz Mavisi, Atlantis Grisi, Bulut Grisi, Gece Siyahı ve Saf Beyaz olmak üzere beş farklı gövde rengi sunuyor. İç mekânda ise siyah veya açık mavi vegan deri döşeme alternatifleri yer alıyor. BYD SEAL Design’ın 15.6 inçlik dönebilen dokunmatik ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemi, panoramik kamera, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi öne çıkan teknolojik özelliklerinden sadece bazıları.
EKSİLEN DONANIMLAR NELER?
SEAL Design paketi, fiyat avantajı sağlamak adına bazı özellikleri içermiyor. Head-up display, hafızalı sürücü koltuğu ve aynalar, elektrikli bagaj kapağı, karartılmış arka camlar ve dışarıya enerji aktarımı sağlayan priz gibi donanımlar bu versiyonda sunulmuyor. Ayrıca 19 inçlik jantlar yerini 18 inç boyutlara bırakırken, DC şarj gücü 150 kW’tan 110 kW’a düşürülmüş durumda.
BYD MOBİL UYGULAMASIYLA SÜREKLİ DESTEK
Tüm BYD modellerinde olduğu gibi SEAL Design da BYD’nin mobil uygulaması ile tam uyumlu şekilde çalışıyor. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden menzil bilgisine ulaşabiliyor, kapıları kilitleyip açabiliyor, klima ve koltuk ısıtmasını uzaktan yönetebiliyor. Telefon üzerinden araç kontrolü sağlayan dijital anahtar da bu uygulamanın sunduğu önemli avantajlardan biri.
YAZILIM GÜNCELLEMELERİ ALMAYA DEVAM EDECEK
SEAL Design, uzaktan yazılım güncelleme (OTA) teknolojisini destekleyerek her daim güncel kalıyor. Yeni özellikler, yazılım güncellemeleriyle aracın kullanımına hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor.