BYD'den Sadece Türkiye'ye Özel Model: İşte BYD Seal Fiyatı ve Özellikleri

TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

18 inçlik sportif jantlarıyla dört çeker versiyondan ayrışan model, Buz Mavisi, Atlantis Grisi, Bulut Grisi, Gece Siyahı ve Saf Beyaz olmak üzere beş farklı gövde rengi sunuyor. İç mekânda ise siyah veya açık mavi vegan deri döşeme alternatifleri yer alıyor. BYD SEAL Design’ın 15.6 inçlik dönebilen dokunmatik ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemi, panoramik kamera, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi öne çıkan teknolojik özelliklerinden sadece bazıları.