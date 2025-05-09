Çiçek Dolunayı 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi?

Gökyüzü tutkunları dikkat! Doğanın uyanışını simgeleyen ve her yıl mayıs ayında gerçekleşen Çiçek Dolunayı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde çıplak gözle görülebilecek bu dolunay görsel bir şölen sunacak. Peki Çiçek Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen tarih...

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Çiçek Dolunayı 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Çiçek Dolunayı için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayında gerçekleşen bu özel gök olayı, doğanın uyanışını ve ilkbaharın zirveye ulaştığı dönemi temsil ediyor. Peki 2025 yılında Çiçek Dolunayı ne zaman meydana gelecek, Türkiye’den izlenebilecek mi?

ÇİÇEK DOLUNAYI NEDİR?

Çiçek Dolunayı (Flower Moon), mayıs ayında meydana gelen dolunayın geleneksel adıdır. Bu isim, ilkbaharda doğanın çiçeklenmesiyle birlikte gelen canlılık dönemini temsil eder. Adını, Kuzey Amerika’da yaşayan yerli toplulukların ay döngülerine verdikleri isimlerden alır. Her ay farklı doğa olaylarıyla ilişkilendirilen dolunaylar, kültürel ve sembolik anlamlar taşır.

Çiçek Dolunayı 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi? - Resim : 1

2025 ÇİÇEK DOLUNAYI NE ZAMAN?

2025 yılında Çiçek Dolunayı, 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Astronomik verilere göre dolunay, Türkiye saatiyle 19:56’da (UTC 16:56) en parlak haline ulaşacak. Gün batımından hemen sonra doğu ufkunda belirecek olan dolunay, gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.

Çiçek Dolunayı 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi? - Resim : 2

ÇİÇEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, 2025 Çiçek Dolunayı Türkiye genelinden çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebilecek. Havanın açık olduğu bölgelerde doğu yönüne bakıldığında dolunayın tüm ihtişamı net bir şekilde görülebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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