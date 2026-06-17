'Kırık Camların Ardında 33 Kadın' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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Farklı meslek gruplarından ve yaşam hikayelerinden gelen 33 kadının eserinin yer aldığı "Kırık Camların Ardında 33 Kadın" sergisi, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen törenle sanatseverlere kapılarını açtı.

Milli Saraylar Başkanlığının destekleri ve Artesman Kültür Sanat Organizasyonu işbirliğiyle Türk Telekom ana sponsorluğunda hayata geçirilen serginin küratörlüğünü cam sanatçısı Meyçem Ezengin üstleniyor.

Sergide, kadın sanatçıların uzun yıllara yayılan üretimleri ve çalışma süreçlerini yansıtan 72 cam mozaik eser yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan serginin editörü Ceyda Candaş, 33 kadının hikayesinin tanıklığı ile serginin şekillendiğini belirterek, "Bu çalışmaların her biri bir aklın, bir cesaretin, bir arayışın ve uzun bir emeğin sesi. Belki bu yüzden burada gördüğümüz şeyler sadece mozaik değil. Birbirinden çok farklı hayatların ayrı üretim masasında buluşabilme ihtimali. Bugün burada yalnızca eserlerle değil, sabra, emeğe, öğrenmeye ve birbirinden güç alan 33 kadının hikayelerine tanıklık ediyoruz." dedi.

"BÖYLE BİR SANAT ORTAMINDA BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

tv100'e konuşan cam mozaik sanatçısı Behiye Buzluk, "Mozaik kadın ruhuna çok hitap eden bir sanat kadın gibi renkli bir kadın olarak böyle bir sanat ortamında buluşmaktan oldukça mutluyum" dedi.

Cam mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ise, "Kendi meslekleriyle kendi aldıkları eğitimi kendi ruhlarını da eserlerine kattılar. Burada gördükleriniz çok zaman isteyen bir eser cam mozaik" ifadelerini kullandı.

21 HAZİRAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kadınların sanatsal üretime katılımını ve estetik dayanışmasını güçlü bir görsel anlatımla sunan sergide, Meyçem Ezengin, Aynur Baysoy, Aynur Bektaş, Behiye Buzluk, Cemile Baştımar Işlak, Çiğdem Döndar, Ebru Kantaşı Mert, Ecem Şaman, Elif Naz Bingöl, Esin Tütüncü, Esra Balcı, Esra Diri, Esra İyilik, Feyza Caymaz, Hatice Tepeyurt, İlkay Doğan, Kerime Sarı, Meltem Kılıçarslan, Naile Felek, Nurdan Sayar, Özlem Demirli, Özlem Şerbetçioğlu, Özlem Yazıcı, Reyhan Kalyoncu, Reyhan Yılmaz, Rumeysa Bağatar Erol, Saadet Çiçekyurt, Selma Yeşilyurt, Sema Bayraktar, Sevgi Sözer, Sevinç Üsküplü, Vildan Sayar Yavaş ve Zeynep Yıldırım'ın eserleri yer alıyor.

Sergi, 21 Haziran'a kadar Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ziyarete açık olacak.

Kaynak: tv100