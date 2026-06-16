Türkiye'de Başka Örneği Yok: Görenlerin Ütopik Sandığı 'Yuvarlak Köy' Adıyaman'da Çıktı

Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından devlet eliyle inşa edilen Kuşakkaya köyü, alışılmışın dışındaki dairesel yerleşim planıyla ezber bozuyor. Bölge halkının 'Selanik Projesi' olarak adlandırdığı ve merkezinde ortak alanların yer aldığı 82 haneli bu özgün köy, şimdilerde dron meraklılarının ve gezginlerin yeni gözdesi oldu.

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Türkiye'de Başka Örneği Yok: Görenlerin Ütopik Sandığı 'Yuvarlak Köy' Adıyaman'da Çıktı
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Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine​​​​​​​ yeni bir alana taşındı. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı.

Türkiye'de Başka Örneği Yok: Görenlerin Ütopik Sandığı 'Yuvarlak Köy' Adıyaman'da Çıktı - Resim : 1

Köylülerin "Selanik Projesi" olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve dron tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Türkiye'de Başka Örneği Yok: Görenlerin Ütopik Sandığı 'Yuvarlak Köy' Adıyaman'da Çıktı - Resim : 2

MERKEZDE SOSYAL YAŞAM, ÇEVREDE EVLER VAR

Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir siluete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de Başka Örneği Yok: Görenlerin Ütopik Sandığı 'Yuvarlak Köy' Adıyaman'da Çıktı - Resim : 3

Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, "Yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik Projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel" dedi.

Kaynak: AA

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Adıyaman Heyelan
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