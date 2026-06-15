Milyonlarca Turist Antalya'da Hatay Mutfağını Tadıyor

Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen 'Tadında Anadolu Lezzet Günleri' kapsamında, UNESCO tescilli Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri milyonlarca yabancı turistin beğenisine sunuldu.

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Milyonlarca Turist Antalya'da Hatay Mutfağını Tadıyor
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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, bu kez kültür ve gastronomi dünyasını bir araya getiren anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Fraport ve BTA ortaklığıyla kurulan BFA tarafından Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Tadında Anadolu Lezzet Günleri" kapsamında Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde Taste of Anatolia Restoran'da program düzenlendi.

Milyonlarca Turist Antalya'da Hatay Mutfağını Tadıyor - Resim : 1

'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YURT DIŞINA TAŞIMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyledi.

Dış hatlar terminalindeki Taste of Anatolia Restoran'da Türk mutfağına özgü lezzetlerin belli aralıklarla tanıtıldığını belirten Seyitoğlu, "Bugün ise burada Hatay'ın yemeklerini tadımlıyoruz. Bu tür organizasyonların uluslararası bir havalimanında yapılıyor olması Türk kültürünün yurt dışına taşınması açısından önemli" dedi.

Milyonlarca Turist Antalya'da Hatay Mutfağını Tadıyor - Resim : 2

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in önderliğinde Türk mutfağının unutulan lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Seyitoğlu, bu açıdan bu tür organizasyonları önemsediklerini dile getirdi.

DEPREMZEDE ŞEFİN MENÜSÜYLE ANLAMLI İKRAM

Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde işletmeleri hasar gören şef Mehmet Metin Tansal'ın danışmanlığında hazırlanan Hatay usulü yemekler ikram edildi.

Hatay mutfağının özgün lezzetleri, 21 Haziran'a kadar Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde misafirlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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Antalya Gastronomi Hatay
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