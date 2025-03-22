Kardan Adamla Şehir Turu Attı

Ordu'da Adil Okvur, yaptığı kardan adamı aracının üzerine yerleştirerek şehir turu attı. Bayraklarla süslediği kardan adamla dikkat çeken Okvur, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

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Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Adil Okvur, etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Arkadaşıyla birlikte yaptığı kardan adamı aracının üzerine yerleştiren Okvur, bayraklarla süslediği bu ilginç yol arkadaşını da alarak şehir turu attı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Okvur, "Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum. Kar yağınca fırsatı değerlendirdik. Yaklaşık yarım saatte kardan adamı yaptık ve arabaya sabitledik. Şehirde dolaşırken görenler şaşırdı, ilgiyle izlediler. Pek çok kişi durdurup fotoğraf ve video çekti. Çok keyifli ve unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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