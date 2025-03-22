Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Heyeti Windeurope 2025’e Hazırlanıyor

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyelini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla, 8-10 Nisan 2025 tarihlerinde Danimarka’da düzenlenecek WindEurope 2025 etkinliğine katılacak. Rüzgâr enerjisi sektörünün küresel liderlerini bir araya getirecek bu etkinlikte, 15 binden fazla katılımcı yer alacak ve 550’den fazla firma, en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Etkinlikte ayrıca 70’in üzerinde oturum düzenlenecek ve 350’den fazla konuşmacı, sektördeki gelişmeleri ele alacak. TÜREB heyeti, etkinlik boyunca küresel paydaşlarla işbirliklerini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

WINDEUROPE’DA TÜREB’İN ÖZEL OTURUMU GERÇEKLEŞECEK

WindEurope 2025’te, hükümet, sanayi, STK'lar, akademi, savunma, finans kurumları ve yerel topluluklardan 350'den fazla konuşmacının katılacağı konferanslar kapsamında, 9 Nisan Çarşamba günü "Türkiye Rüzgârında Yeni Dalga: Büyüme, Yatırım ve Küresel Rekabet" başlıklı özel bir oturum düzenlenecek. TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu ve TÜREB Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar konuşmacı olarak yer alacak. Bu oturum, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi alanındaki yeni büyüme stratejilerini ve küresel rekabet gücünü tartışacak.

TÜREB, WINDEUROPE 2028 İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek B2B toplantılarla sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak işbirliklerini pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, dünya çapındaki paydaşlarla güçlü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek Türkiye'nin rüzgâr enerjisi alanındaki gelişimini daha görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi. Dr. Erden, "WindEurope 2028'e ev sahipliği yapmak için adaylığımızı gururla açıkladık. Bu adaylık, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi sektöründeki güçlü konumunu uluslararası arenada sergilemek ve yenilenebilir enerjiye yönelik inovasyon ve işbirliğini artırmak için önemli bir fırsat. Hem kamu hem özel sektör olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİSİNE ÖZEL VURGULAMA

WindEurope 2025, sektördeki en son yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin ele alınacağı önemli bir platform olmasının yanı sıra, katılımcılara deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı da sunuyor. TÜREB heyeti, etkinlik boyunca bu alandaki en son gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerine yönelik stratejilerini hızlandırmayı planlıyor. Etkinlikte düzenlenecek teknik geziler, heyet için büyük bir fırsat yaratacak ve küresel rüzgâr enerjisi sektöründeki liderlerle yapılan işbirlikleri, Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü artıracak. Yenilikçi teknolojiler hakkında değerli bilgiler edinilecek ve bu ortam, Türkiye’nin küresel rüzgâr enerjisi sektöründeki yerini güçlendirecek.