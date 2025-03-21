Samsun'da Nevruz Ateşi Yakıldı

Samsun'da Nevruz bayramı dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde etkinlik düzenlendi.

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Samsun'da Nevruz Ateşi Yakıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruz Bayramı kapsamında Nevruz ateşi yakıldı ve etkinlikler düzenlendi.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından Kurupelit Kampüsü'nde düzenlenen Nevruz etkinliği, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın nevruz ateşini yakmasıyla başladı.

Rektör Aydın, programda yaptığı konuşmada, Nevruz'un farklı kültürleri bir araya getiren bir bayram olduğunu söyledi. Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bayramdır. Bugün burada geleneklerimizi yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Başta Türk dünyası olmak üzere farklı ülkelerden OMÜ'de eğitim almak için gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk tarihinde Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demir dövme merasimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, bereket ve bolluk dileğiyle doğaya buğday saçısı serpildi, renkli geleneklerden yumurta tokuşturma müsabakası yapıldı.

OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Nevruz Bayramı'nın geleneksel sembollerinden biri olan semeni Rektör Aydın'a takdim etti.

Samsun'a özgü "Çiğdem Çiçek" törenini canlandıran öğrenciler, maniler eşliğinde çiğdem çiçeği dağıtıp hocalardan hediye istedi.

Nevruz'un gün dönümünü ve yeni başlangıçları simgelemesi nedeniyle katılımcılar, geleceğe dönük dileklerini yazdıkları mektupları renkli zarflar içinde dilek ağaçlarına astı.

Nevruz ateşinin üzerinden atlayan yöneticiler ve öğrenciler, yeni günlere dair umutlarını paylaştı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Pancar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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