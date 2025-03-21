Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor

Una metal koymanın diğer bir nedeni ise pas etkisiyle zararlılardan arındırmak. Böylece un, elenip kullanılmadan önce içindeki paslı çiviler çıkarılır ve unun temizlenmesi sağlanırdı. Günümüzde bu yöntem yaygın olarak kullanılmasa da, bazı aşçılar hala paslanmaz çelik kaşıkları un torbasına yerleştirerek aynı koruma yöntemini uyguluyor.