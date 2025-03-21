Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplamda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tüfek geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA