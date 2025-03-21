Konya'da Kar Yağdı, Leylekler Unutulmadı

Konya'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışında leylekler unutulmadı.

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Konya'da Kar Yağdı, Leylekler Unutulmadı

Soğuk havanın ve kar yağışının ağırlaştığı Konya'da leylekler için yiyecek verildi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ile Beyşehir Belediyesi tarafından Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'nde bulunan Leylekler Tepesi'ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan leylek yuvalarına ve buralara yakın yerlere tavuk eti bırakıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, mart ayında leylek yuvalarının dolmaya başladığını söyledi.

Leyleklerin ilçeye geldiğinde kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın etkisi altında kaldığını ifade eden Büyükkafalı, "Bu derece soğuğa alışkın değillerdi. Leyleklere, konunun uzmanı akademisyenler tarafından önerilen gıdayı vermeye çalıştık." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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