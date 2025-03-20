Öğrenince Evinizi Aloe Verayla Dolduracaksınız: NASA Onayladı! Havayı Temizliyor, İçindeki Jelden Doğal Krem Yapılıyor

Hemen hemen her evde bulunan aloe veraların havayı temizleyen bitkiler arasında olduğu NASA tarafından onaylandı. Aynı zamanla sağlık açısından birçok faydası bulunan aloe veralar, kozmetikte de çokça kullanılabiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Öğrenince Evinizi Aloe Verayla Dolduracaksınız: NASA Onayladı! Havayı Temizliyor, İçindeki Jelden Doğal Krem Yapılıyor

Cildinizin genç, sağlıklı ve parlak kalmasını istiyorsanız, doğanın mucizelerinden biri olan aloe vera tam da ihtiyacınız olan bileşenlerden biri olabilir. Aloe vera bitkisi, nemlendirici ve yenileyici özellikleriyle cilt bakımında sıklıkla kullanılır. Peki, evde tamamen doğal içeriklerle hazırlayabileceğiniz bir aloe vera kremi yapmaya ne dersiniz? İşte adım adım kolay bir tarif…

EVDE ALOE VERA KREMİ NASIL YAPILIR?

Bu kremi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

200 ml doğal aloe vera jeli

100 gr organik Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı jojoba yağı

1,5 yemek kaşığı balmumu

5-8 damla lavanta esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları:

Bir kaba Hindistan cevizi yağını ve balmumunu ekleyin.

Karışımı kısık ateşte, tamamen pürüzsüz hale gelene kadar yavaşça eritin.

Ilımaya başladıktan sonra içerisine aloe vera jelini ekleyerek iyice karıştırın.

Hoş bir koku ve ek faydalar sağlamak için lavanta esansiyel yağını damlatın.

Kremi cam bir kavanoza aktararak serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Öğrenince Evinizi Aloe Verayla Dolduracaksınız: NASA Onayladı! Havayı Temizliyor, İçindeki Jelden Doğal Krem Yapılıyor - Resim : 1

ALOE VERA KREMİ NASIL KULLANILIR?

Kremi temiz ve kuru cilde uygulayın.

Sabah güneş kreminden önce veya akşam yatmadan önce kullanabilirsiniz.

Alerjik reaksiyonları önlemek için öncelikle bileğinizin iç kısmına küçük bir miktar sürerek test yapın.

Açık yaralara veya yanıklara uygulamaktan kaçının.

Öğrenince Evinizi Aloe Verayla Dolduracaksınız: NASA Onayladı! Havayı Temizliyor, İçindeki Jelden Doğal Krem Yapılıyor - Resim : 2

ALOE VERA VE İÇERİĞİNDEKİ YAĞLARIN FAYDALARI

Aloe vera: Cildi derinlemesine nemlendirir ve yeniler. Aynı zamanda iltihap önleyici özelliği sayesinde tahrişleri yatıştırır.

Jojoba yağı: Cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur ve besleyici özellikleriyle bilinir.

Hindistan cevizi yağı: Cildi yumuşatır, hücre yenilenmesini destekler ve esnekliği artırır.

Lavanta yağı: Rahatlatıcı etkisiyle cildin yenilenmesine katkı sağlar.

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