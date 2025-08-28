Kahvenin Altın Saati Belli Oldu! Kahveyi Bu Saatte İçenler Daha Mutlu Oluyor

Uzmanlara göre kahveyi sabah uyanır uyanmaz içmek yerine doğru saatlerde tüketmek mutluluk hormonlarını artırıyor. Araştırmalar, kahvenin en faydalı olduğu saat aralığını ortaya koydu.

Kahvenin Altın Saati Belli Oldu! Kahveyi Bu Saatte İçenler Daha Mutlu Oluyor
Kahve, içerdiği uyarıcı maddeler sayesinde yalnızca zinde hissettirmekle kalmıyor, aynı zamanda mutluluk seviyesini de artırıyor. Ancak uzmanlara göre bu etki, kahveyi hangi saatte içtiğinizle doğrudan bağlantılı. Peki kahveyi hangi saatte içmek gerekiyor? İşte detaylar...

KAHVEYİ UYANIR UYANMAZ İÇMEYİN

Araştırmalara göre sabah uyandıktan hemen sonra içilen kahve, beklenen faydayı sağlamıyor. Çünkü bu saatlerde vücutta kortizol hormonu yüksek seviyede bulunuyor. Uzmanlar, kahvenin uyku açıcı ve mutluluk verici etkisinden yararlanmak için uyandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra içilmesi gerektiğini söylüyor.

Kahvenin Altın Saati Belli Oldu! Kahveyi Bu Saatte İçenler Daha Mutlu Oluyor - Resim : 1

SABAH İÇİLEN KAHVE MUTLULUĞU ARTIRIYOR

Kafein, beyinde uyku isteğini tetikleyen 'adenozin' maddesinin etkisini baskılayarak kişinin daha enerjik ve mutlu hissetmesine yardımcı oluyor. Sabah 09.30- 11.30 saatleri arasında içilen kahve, ruh halini iyileştirirken metabolizmayı da destekliyor. Bu zaman aralığında tüketilen kahvenin kalp sağlığını koruduğu ve kronik hastalık riskini azalttığı da belirtiliyor.

ÖĞLE KAHVESİ BEKLENEN ETKİYİ VERMİYOR

Uzmanlar, öğle saatlerinde içilen kahvenin mutluluk üzerinde etkili olmadığını, en verimli etkinin sabah saatlerinde görüldüğünü aktarıyor. Ayrıca günde 5 fincandan fazla kahve tüketmenin sağlık için riskli olabileceği uyarısı yapılıyor.

Kahvenin Altın Saati Belli Oldu! Kahveyi Bu Saatte İçenler Daha Mutlu Oluyor - Resim : 2

EN DOĞRU SAAT ARALIĞI BELLİ OLDU

Amerikan Maryland Üniversitesi’nin araştırmasına göre kahve tüketimi için en uygun zaman dilimi sabah 09.30 ile 11.30 arası. Bu saatlerde içilen kahve, hem ruh halini hem de enerjiyi yükseltirken, metabolizma üzerinde de olumlu etki bırakıyor.

