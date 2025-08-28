Bedava Toplanıyor, 10 Bin TL'ye Satılıyor! Kökünden Süt Fışkırıyor, Bulanı Zengin Ediyor

Malatya’nın dağlarında kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen sakız, zahmetli üretim sürecine rağmen kilosu 10 bin TL’ye alıcı buluyor. Kökünden çıkan süt kıvamındaki sıvı, kuruduktan sonra toplanarak hem şifa kaynağı oluyor hem de üreticisine yüksek kazanç sağlıyor.

Bedava Toplanıyor, 10 Bin TL'ye Satılıyor! Kökünden Süt Fışkırıyor, Bulanı Zengin Ediyor
Malatya’nın dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisi, bölge halkı için hem geçim kaynağı hem de adeta altın değerinde bir ürün sunuyor. Yaz aylarında kuruyan bitkinin kökünden özel bir yöntemle elde edilen kenger sakızı, kilosu 10 bin TL’ye varan fiyatıyla dikkat çekiyor.

ZAHMETLİ BİR ÜRETİM SÜRECİ

Darende ve Akçadağ kırsalında doğal olarak yetişen kenger bitkisi, yaz sonunda kökünden açılan kesiklerle sakız salgılıyor. Akçadağ’ın Kozluca Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yıl dağlara çıkarak bu zorlu toplama sürecine katılıyor. Çapa ve bıçak yardımıyla kökünü açığa çıkardığı bitkiden akan sıvı, bir gün toprakta bekleyerek sertleşiyor ve daha sonra toplanıyor.

KİLOSU 10 BİN TL'YE SATILIYOR

Toplanan sakızlar evde titiz bir işlemden geçiriliyor. Önce soğuk su altında taşla dövülüyor, ardından sıcak suda bekletilerek toprak ve yabancı maddelerden tamamen arındırılıyor. Doğallığıyla öne çıkan kenger sakızı, tane olarak 30 TL’den satılırken, kilogram fiyatı 10 bin TL’ye kadar çıkıyor.

KENGERDEN SADECE SAKIZ DEĞİL, KAHVE DE ÜRETİLİYOR

Demirkaya, kenger bitkisinden yalnızca sakız değil, aynı zamanda kahve de elde edildiğini belirtiyor. Kenger kahvesinin kilogram fiyatı ise bin ila bin 500 TL arasında değişiyor.

SAĞLIĞA DA FAYDALI

Kenger sakızı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bilinen, kenger bitkisinin kökünden doğal yollarla elde edilen bir üründür. Hem geleneksel tıpta hem de halk arasında uzun yıllardır kullanılıyor. İşte en bilinen faydaları:

Sindirim Sistemi

Mideyi rahatlatır, hazımsızlığa iyi gelir.
Gaz ve şişkinlik sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.
Bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı hafifletir.

Diş ve Ağız Sağlığı
Çiğnendiğinde dişleri temizler, doğal bir diş macunu etkisi gösterir.
Ağız kokusunu gidermede etkilidir.
Diş etlerini güçlendirdiği ve iltihapları azalttığı söylenir.

Karaciğer ve Safra
Karaciğerin sağlıklı çalışmasına destek olur.
Safra salgısını artırarak yağlı yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırır.

Bağışıklık ve Genel Sağlık
Vücudu güçlendiren doğal bir destek olarak bilinir.
Antiseptik özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Enerji verici ve kuvvetlendirici olarak da kullanılır.

